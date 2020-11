5 claves para la compra perfecta en el Black Friday según varios ex de Amazon

Un año más, llega el Black Friday y, con él, miles de españoles adelantan sus compras navideñas a esta fiesta consumista de tradición estadounidense en la que uno de los claros beneficiarios es Amazon. El gigante del comercio electrónico lleva años siendo una de las plataformas de referencia en todo el mundo durante estas fechas. Por eso, la mayoría de los usuarios buscan estos días la compra perfecta, ese chollo del que presumir ante familiares y amigos entre tantas ofertas que no son realmente rebajas. Pero, ¿cómo hacerlo?

Hacer la compra perfecta exige más que fijarse en el porcentaje de descuento que aparece al lado del precio, tal y como explican desde Azzgency, una consultora internacional especializada en Amazon. Su equipo, formado con antiguos empleados del famoso e-commerce, ayuda a grandes y pequeñas marcas a aterrizar y desarrollar una estrategia de venta exitosa en el gigante de la venta online, e incluso desarrolla venta directa para algunos de sus clientes, ya que presume de ser la única consultora especializada en Amazon que cuenta con almacenes propios para ello. Compañías como Carrefour o Warner confían en ellos para vender sus productos por esta vía.

¿Qué mejor que una consultora que asesora a los vendedores de Amazon para aconsejar a los compradores? Desde Azzgency explican que el proceso para hacer la compra perfecta, en realidad, empieza mucho antes del Black Friday. Por eso, ofrecen estas cinco claves para hacerse con los chollos más deseados:

1. Búsqueda previa

"El punto principal es haber hecho la búsqueda antes de Black Friday de los productos para poder encontrarlos fácilmente y tener información del precio antes de este día. Incluso mucha gente añade el producto a la cesta antes de Black Friday y lo tiene ahí para ese día guardado", explica Álvaro Sánchez, CEO de la consultora.

2. Fijar un presupuesto

En segundo lugar es conveniente "tener un presupuesto máximo para la compra para evitar pasarnos", según Sánchez. Uno de los grandes problemas a la hora de comprar es que realmente no hemos realizado una investigación previa y no sabemos cuánto vamos a gastarnos en un producto. Por eso, lo mejor es hacer un simple estudio de mercado para saber si podemos permitírnoslo o no.

3. Comparar precios

Otra de las claves es "comparar precios de los productos elegidos en otras tiendas online, ya que en muchos casos Amazon no es el más barato. Así también se evita que algunos vendedores hayan podido aumentar los precios de venta recomendados para hacer mayores descuentos", apunta Sánchez.

4. Mirar las opiniones

"Guíate por opiniones de compra, a poder ser de productos que tengan + 50 valoraciones, ya que a partir de ese número resulta más complicado que se hayan podido manipular", apunta el experto. Es decir, que cuando un producto tiene una alta valoración pero pocos votos (por ejemplo, menos de 10), siempre cabe la posibilidad de que esos votos hayan sido emitidos por los propios empleados de la empresa o sus familiares... ¿Acaso tú no harías lo mismo si fueses un vendedor en Amazon?

5. Valoraciones del vendedor

El último punto clave es "fijarse en las valoraciones del vendedor, que tenga buen 'performance' y, en el caso de Amazon, intenta comprar productos 'Prime' para asegurarte la rapidez y calidad en la entrega", señala Sánchez. A veces, merece la pena gastarse 36 euros al año en este servicio para asegurarse al menos de que el vendedor es fiable.