Alerta en la UE: el 67% del e-commerce vulnera los derechos del consumidor

El 67% de las webs de comercio electrónico en la Unión Europea (UE) no cumplen con los derechos de los consumidores, según ha informado la Comisión Europea tras realizar un estudio que ha analizado 500 páginas web.

Según este análisis, más de una cuarta parte de las páginas analizadas no informó a los consumidores sobre cómo eliminar una suscripción y casi la mitad no ofrecía información precisa sobre el plazo de devolución de un producto, que se sitúa en ambos casos en 14 días.

"No es aceptable que los consumidores europeos no sean informados adecuadamente sobre sus derechos relacionados sobre envíos 'online' en dos de cada tres establecimientos digitales", ha valorado el comisario de Justicia, Didier Reynders.

"Los derechos en la UE como el de devolución en un plazo de 14 días aumenta la confianza de los consumidores de comercio 'online'. No deberían limitarse a una letra pequeña", ha señalado, sobre el principio de que los términos de compra sean lo más claros posibles.

Mira también Cuánto valen tus datos personales en la web: hasta 870 euros en el mercado negro

Además, un 20% de las webs publicitaban un precio que no incluía los gastos de envío o cargos adicionales. Un tercio de las mismas no informaba a los clientes de la garantía mínima de dos años en caso de haber comprado un producto defectuoso.

Pese a las normas europeas que así lo establecen, el 45% de los comercios online no ofrecían de manera accesible ayuda a los consumidores sobre a donde acudir en caso de tener un problema con el envío. Y una quinta parte de las páginas no respetaba la regulación de bloqueo geográfico que permite a los clientes comprar en webs que no realizan entregas en su país de residencia.

El análisis lo han llevado a cabo las autoridades nacionales encargadas de proteger los derechos de los consumidores y los establecimientos comercializaban ropa, calzado, muebles y electrónica. Ahora las autoridades nacionales realizarán una investigación en profundidad para depurar este tipo de irregularidades.

La directiva europea sobre consumo en la UE especifica que el cliente de una compra 'online' tiene que recibir información "clara, correcta y completa" sobre los detalles de entrega, derechos sobre cómo eliminar una suscripción y de qué garantía legal disfruta en caso de que el producto sea defectuoso.