Videojuegos para móvil: un mercado que ya engancha al 17% de los mayores de 55

Aunque parezca sorprendente, el mercado de los videojuegos mueve ya en todo el mundo aproximadamente 104.570 millones de euros, una cifra equiparable al 10% del PIB de España. Por eso, no sorprende que en nuestro país el sector creciese un 12,6% en 2018, hasta situar su facturación en los 1.530 millones de euros, superando a cualquier otra industria audiovisual como el cine o la música. Como tampoco debería extrañar que los videojuegos hayan llegado a todos los espectros de la población... incluso a los mayores de 55, que ya empiezan a engancharse a los videojuegos para móviles.

Es lo que se extrae de una reciente investigación llevada a cabo por Andrea Rosales, investigadora del grupo Redes de Comunicación y Cambio Social (CNSC) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y publicado en este artículo de la UOC: entre un 17% y un 19% de los adultos mayores de 55 años juega a videojuegos en sus 'smartphones', una prueba de que las personas mayores también pueden ser un público objetivo para este sector.

"En la sociedad existe esta idea de que a las personas mayores no les interesan las tecnologías digitales, pero los hechos nos muestran que no es así. No solo les dan usos básicos como la comunicación interpersonal, sino que también las usan para otras actividades, como el entretenimiento", declara Rosales, que señala que el porcentaje de usuarios de videojuegos entre este colectivo no está tan lejos de la media entre los adultos.

En concreto, la muestra de este estudio incluye a 125 españoles de entre 55 y 79 años, a quienes se les preguntó sobre el nivel de uso de sus teléfonos móviles. Paralelamente, los participantes en la investigación llevaron una aplicación instalada que registraba su actividad en el dispositivo. Y los datos fueron sorprendentes: el 17% de los participantes jugaba a videojuegos a diario, mientras que según el cuestionario lo hacía el 19%. Los que jugaban lo hacían durante una media de una hora al día, en sesiones de unos cinco minutos, tal y como señala la UOC.

Apalabrados, Criminal Case y Pokémon GO

Diseccionando los resultados del registro en el teléfono de los participantes, se extrae que los videojuegos que más triunfan entre los mayores de 55 años son similares a los más populares entre los adultos. La lista la encabezan Apalabrados, Criminal Case -que reta a resolver enigmas en una ambientación de detectives- y Pokémon GO. Los siguen el Solitario y los juegos de puzzles Toon Blast y Candy Crush Saga. Es decir, que las tendencias son similares a las del resto de tramos de edad.

Otra cuestión interesante es que la investigación no ha hallado diferencias entre el perfil de las personas mayores que juegan a videojuegos y el de las que no lo hacen, ni siquiera en lo que respecta a la edad: de media, las de 79 años juegan tanto como las de 55. Un dato que podría parecer baladí, pero que supone que la capacidad de adaptación en los mayores de 55 -todos ellos no nativos digitales- es igual para todos los rangos de edad. Un hecho que podría evidenciar que la integración e inclusión social de este colectivo en entornos digitales ya empieza a ser una realidad.