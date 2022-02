Los vinilos de música con lo que puedes ganar más de 13.000 euros si los vendes

Si alguien los daba por muertos hace unos años, estaba totalmente equivocado. Los vinilos vuelven a estar de moda y las discográficas se están frotando las manos por el auge que la venta de este de discos está viviendo desde haces ya un tiempo. Según los datos de Gfk, empresa líder en el análisis de datos en el sector de los bienes de consumo, la compra ha aumentado, solo en el 2021, un 32%.

Este creciente interés por los vinilos también se ha visto reflejada en los portales de compra-venta online. Por este motivo, hemos querido ver hasta por qué precio se han vendido alguno de los discos más exitosos de los últimos tiempos.

El pasado mes de diciembre se subastó en eBay el vinilo con los sencillos 'Champion of the World' y 'Cry Cry Cry' de Coldplay por 13.648,95 euros. El motivo de este precio tan elevado es que la banda británica había producido solo un ejemplar para recaudar fondos para una asociación sin ánimo de lucro, encargada de ayudar a los niños con su salud mental.

El segundo vinilo más vendido es una grabación de Bansky y Capoeira Twins, 'Blowpop Records'. El vendedor ganó con la transacicón de este disco un total de 6.824,47 euros.

John Lennon y Yoko Ono han conseguido colar en el top de ventas la canción 'Happy Xmas (War is Over)'. El músico británico solo produjo 50 vinilos con este sencillo, por lo que el valor de estos en la web está por las nubes. Dos de ellos se han vendido por más de 6.000 euros y otro dos rozaron casi esa cantidad.

Una versión inusual del vinilo del tema 'Anarchy in the U.K.', del grupo de punk-rock británico Sex Pistols, se ha vendido por 5.548,59 euros el pasado mes de diciembre, después de recibir más 30 ofertas.

David Bowie también se cuela en esta lista. 'The Man Who Sold the World' es un tema que quizá muchos conozcan por la versión de Nirvana, pero se trata de un tema compuesto e interpretado, originariamente, por el cantante británico. Esta extraña joya, según el vendedor, fue comprada por 5.044,18 euros.

El décimo disco de Prince, 'LoveSexy', a pesar de estar usado, ha logrado vender por 4.747,45 euros. La oferta detallaba que el vinilo estaba firmado por el propio artistas y por los miembros de la banda que acompañaban al músico estadounidense.

Y estos son solo alguno de los ejemplos que puedes encontrar online. Si todavía guardas vinilos y crees que tienen valor único y especial, estás a tiempo de subirlo a este tipo de páginas web. Alguno de ellos podría valer miles de euros.