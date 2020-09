La app española avalada por la OMS para organizar la vuelta segura a la oficina.

La segunda ola de contagios por Covid-19 que vive actualmente España choca con los planes de reincorporación de las empresas. En septiembre, coincidiendo con la reapertura del curso escolar, miles de trabajadores han empezado a volver a las oficinas y centros de trabajo tras varios meses operando en remoto. Una situación que requiere de nuevos protocolos para que se garantice el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias en vigor: desde la distancia social de 1,5 metros hasta la higienización de mesas y sillas. Por eso, hay algunas soluciones tecnológicas que tratan de solventar este serio problema para reorganizar todo el espacio en función de esas directrices, como SafeBack2Work, una app española avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para preparar la vuelta segura a las oficinas.

Y a los colegios. Y prácticamente cualquier espacio con tránsito de personas. Porque se trata de una herramienta que detecta y reduce los 'puntos calientes' de contagio dentro de espacios físicos: vale tanto para oficinas, como fábricas, centros industriales o un aula repleta de alumnos. Quizás, lo que más le diferencia de otras herramientas es que, según sus creadores, no compromete la privacidad de las personas ni de la organización, ya que no se tiene que descargar en ningún dispositivo y no monitoriza la actividad del trabajador ni utiliza la geolocalización. Una serie de cuestiones llevan meses preocupando a todos los países (incluida España) que han intentado hacer un seguimiento en directo de la evolución geográfica del coronavirus.

En este sentido, uno de los retos más importantes a los que ya se enfrenta cualquier organización en la nueva normalidad -y que se incrementará con el final del verano- será el regreso seguro tanto a los centros de trabajo de manera presencial. "Lo estamos viendo ya en residencias y lo anticipamos en lugares como como los colegios, entre otras organizaciones. Los obligados planes de contingencia diseñados por muchas entidades recogen sobre el papel medidas higiénicas y organizacionales que se han convertido en insuficientes para controlar la propagación del virus ya que, difícilmente recogen las dinámicas de cada sistema organizativo. Por otra parte, la aparición de algunas aplicaciones de rastreo de contagios, a menudo ponen en compromiso nuestra privacidad", apuntan desde la aplicación.

Por eso, el proyecto que nació de la empresa tecnológica madrileña BeyondTech que, en colaboración con la Fundación CIRCE ha puesto en marcha esta herramienta diseñada para detectar los movimientos de cada persona, las relaciones entre los integrantes dentro de una organización y crear mapas visuales de interacciones y puntos calientes que muestran posibilidades de contagio. Es decir, que en lo que se centra es en señalizar un pasillo o una fuente de agua en la que, por la concurrencia habitual, suponga un 'punto caliente' dentro de un espacio de trabajo. Así, estos datos facilitan a las organizaciones que la usan la toma de decisiones a la hora de reincorporar a la actividad, el uso de los espacios de trabajo e interacción, estructurar o reestructurar los equipos o grupos de personas para crear seguridad...

'Big data' contra el coronavirus

A partir de un modelo teórico desarrollado desde CIRCE para diseñar el regreso de sus trabajadores al centro de trabajo, BeyondTech ha creado un programa de uso sencillo y gran capacidad de análisis de datos y estadístico. Una colaboración que supone un gran ejemplo de transferencia de conocimiento (y de uso del 'big data' contra el coronavirus). Según Gabriel César Jiménez, CEO de BeyondTech, se trata de "una potente herramienta de análisis de datos que, a la vez, es útil e intuitiva para las organizaciones, facilitándoles la labor en la lucha contra el contagio entre miembros de las mismas. Esta aplicación puede usarse, tanto en empresas, como en el ámbito educativo, sanitario… pues utiliza una metodología basada en redes de influencia, ofreciendo un ratio estadístico de probabilidad de contagio".

El proyecto, publicado en la bibliografía de la OMS como ejemplo de buena praxis frente a la Covid-19, permite hacer simulaciones virtuales sobre los efectos que tendrían los cambios organizativos a la hora de disminuir los contagios, de forma que permita una mayor organización y un mayor control sobre las distintas áreas en las que se encuentran sus integrantes. Consideran factores como las relaciones entre los trabajadores, espacios, proyectos en los que actúan, horarios, turnos y modos de transporte para identificar los puntos críticos y las personas con más riesgo de contagiar y así poder tomar decisiones y crear 'burbujas' en las que aislar esos posibles focos. Efectivamente, al estilo de lo que la NBA ha montado en Orlando.

Tras su lanzamiento el pasado 20 de agosto, SafeBack2Work aspira a convertirse en una herramienta de prevención sanitaria más dentro de la oficina, como el gel desinfectante o las mamparas protectoras entre puestos de trabajo. En este sentido, Jiménez explica que ya se está utilizando en diferentes ámbitos laborales: "En estos momentos la están adquiriendo empresas de sectores industriales tales como extracción de petróleo, almacenes tecnológicos, así como una mutua con presencia nacional. Dentro del sector educación estamos negociando en estos momentos con universidades tanto públicas como privadas su uso".