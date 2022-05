Warren Buffett comparte su táctica de inversión para seguir ganando dinero

Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo, concretamente es la quinta persona con más patrimonio según la lista de mayores fortunas de Forbes. El empresario estadounidense tiene un valor estimado de 118.000 millones de dólares, lo que se traduce en 107,58 mil millones de euros, proveniente principalmente por sus negocios y acciones en Berkshire Hathaway. Desde muy joven, el magnate ha seguido una política financiera muy estricta que le ha llevado a amasar una gran suma de dinero.

Durante la reunión anual de accionistas de su compañía, el presidente del holding respondió a varias preguntas de los presentes. Ante los miles de espectadores que estaban atentos a la intervención de Buffet, debido al interés y relevancia que tienen sus palabras, el empresario compartió el consejo de inversión que había seguido durante décadas y que la había enriquecido: comprar acciones de compañías que se comprendan y que vean valor en un largo plazo de tiempo.

El potencial de la empresa

Esta estrategia se centra en observar el potencial de una empresa para tener éxito en el objetivo de negocio que se ha marcado y generar rendimientos en el futuro. En este sentido, Buffet señaló a las CBNC que "nadie compra una granja en función de si cree que va a llover el próximo año. La compran porque consideran que es una buena inversión durante 10 o 20 años".

Otro de los consejos ofrecidos por el empresario para los más jóvenes es no vincular sus inversiones al mismo ritmo que está marcando el mercado en el momento de realizar las operaciones. "No creo que hayamos tomado nunca una decisión en la que alguno de nosotros haya dicho o estado pensando que deberíamos comprar o vender en función de lo que va a hacer el mercado o, de hecho, de lo que va a hacer la economía. No lo sabemos", destacó el magnate en la pasada junta de accionistas.

Uno de los errores más comunes y repetidos por los principiantes es hacer una diferenciación entre la inversión a realizar en el momento que se monta una empresa y cuando se decide comprar acciones de una compañía: "Suponen que una inversión en acciones es diferente a una inversión en un negocio. Pero no lo es". Según los cálculos del portal financiero Barron's, desde su creación en 1965, Berkshire Hathaway ha obtenido un rendimiento anual compuesto del 20,1 %.