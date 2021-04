Yahoo por fin responde: por qué ha cerrado Yahoo Respuestas si era tan útil

Yahoo Respuestas es a las redes sociales lo que Geocities a los blogs actuales. Su nacimiento, en 2005, fue el precursor del famoso "Twitter, haz tu magia" que hoy en día sirve tanto para dar con la identidad de esa persona con la que tuviste un flirteo amoroso en el metro, hasta encontrar objetos perdidos. El problema es que también acusaba otro de los elementos más negativos y característicos de Twitter: los trolls. Por eso, visto en retrospectiva -dejará de dar servicio el próximo 4 de mayo-, Yahoo Respuestas fue un lugar en el que cualquier persona podía preguntar sobre cualquier tema y los demás contestaban con cinismo o, directamente, sarcasmo. Y eso da para toneladas de humor.

Porque, además, a menudo eras las propias preguntas las que causaban la hilaridad general, bien por ingenuidad, bien por absoluto desconocimiento. Por ejemplo, había quienes pedían a la comunidad un resumen sobre la Segunda Guerra Mundial, que algún usuario resolvía con humor en apenas dos líneas: "Tatatatatatatatatatatatatatatatata, bom bom bom bom bom bom bom bom bom, tatatatatatatata, bom bom bom... ¡Ay! Me dieron, malditos nazis". O el caso de la persona que pretendía saber cuál era el nombre de una canción escribiendo su forma de tararearla... Y consiguiendo que otro usuario diese con ella.

Tras 15 años de existencia, anuncian que el 30 de mayo cerrará para siempre Yahoo Respuestas. Desaparece poco a poco el Internet de los 2000 😔 pic.twitter.com/C82j1Kr94q — Julian 又 (@JulianAriasOk) April 6, 2021

Después estaban las preguntas raritas, tal y como recoge este artículo de Xataka: "¿es normal que tenga discusiones con mi perro?", "¿alguien sabe cuál es el sabor de un moco? Llevo mucho tiempo comiéndolos pero no logro descifrar su sabor", "¿si mueres en Canadá mueres en la vida real?", "¿por qué no me puedo ver a mí mismo en Google Earth?", "¿cómo se llama la fobia a las sierras eléctricas?", "¿es ilegal matar a una hormiga?", o "¿si me doy un beso con lengua con mi novio, me puedo quedar embarazada?". El problema es que muchas de esas preguntas daban lugar a respuestas totalmente imprevisibles. En el caso de la última, la mejor fue: "Sí, te crece el bebé en la garganta".

No es de extrañar que gran parte del humor y los memes que vemos hoy en día en redes sociales provenga directamente de Yahoo Respuestas. Sin embargo, en su origen pretendía ser un espacio bienintencionado de conocimiento compartido por parte de los internautas, en plena revolución 'wiki', que venía a ser la evolución natural de los foros de los años 90. Sin embargo, pronto se evidenció que otras plataformas como Quora eran el espacio ideal para el sano debate, mientras que poco a poco Yahoo Respuestas se fue convirtiendo en una caricatura cómica de lo que aspiraba a ser.

Yahoo, o cómo morir de éxito

Sin embargo, hasta ahora la compañía nunca se había planteado el cierre. ¿Por qué? Porque su fracaso es uno de los mayores casos de éxito modernos: lejos de abandonarla a su suerte, muchos 'millennials' y foreros de la Generación X siguieron entrando en Yahoo Respuestas durante años, tal vez por echarse unas risas; quizás porque en Google aún tenía un peso orgánico que no se correspondía con la veracidad de su información. Por eso, en los albores de la era de los bulos, cuando internet empezó a reordenar su información, otras páginas colaborativas como Wikipedia pasaron a ser el principal suministrador de respuestas a las búsquedas de los usuarios, mientras que Yahoo Respuestas se fue diluyendo en un chiste casi anacrónico.

La gran pregunta es, pues: ¿por qué Yahoo no tomó cartas en el asunto desde el principio? La compañía, una de las pioneras de internet, llegó a valer 125.000 millones de dólares en el año 2000. En 2017, fue adquirida por Verizon por apenas 4.500 millones. Su modelo de expansión agresivo, al estilo de lo que le ocurrió a Sony Ericsson a principios de siglo, incluía decenas de proyectos paralelos en marcha, muchos de ellos anclados al modelo 1.0 de los años 90. Por eso, antes de cerrar Yahoo Respuestas, ha habido otras grandes catástrofes económicas para la compañía.

Por ejemplo, el caso del famoso GeoCities, un servicio de alojamiento web que llegó a ser el tercer sitio más visitado en internet en los 90 y por el que Yahoo llegó a pagar 3.600 millones de dólares en 1999. Diez años después, se vio obligada a cerrarlo. Aún peor: aquel mismo año, en plena expansión, la compañía decidió pagar 5.700 millones de dólares por Broadcast.com, una radio por Internet que supuso la transacción más grande de Yahoo hasta entonces. De ahí nacería Yahoo Music Radio, que terminaría cerrando en 2014 sin ningún tipo de rentabilidad.