Un 'youtuber' regala 84.000 euros a una trabajadora por abandonar su empleo

Jimmy 'MrBeast' Donaldson es uno de los 'youtubers' más conocidos del mundo. En la actualidad tiene dos canales de Youtube que superan los 55 millones de suscriptores. En el primero de ellos sube vídeos con retos en los que el premio es una casa, un coche o, como en el último caso, dinero en efectivo. Por ello, se le conoce como 'el youtuber filántropo'.

Habitualmente estos premios son para amigos o conocidos de Jimmy, pero en ocasiones también da la opción de ganar dinero rápido a personas anónimas. En su último vídeo decidió proponer varios retos a personas desconocidas dando la posibilidad de ganar 84.000 euros a una trabajadora de una pizzería.

Al principio, la trabajadora se resistió a hacerlo. "No creo que pueda. Tengo facturas que pagar y mi jefe no estaría feliz", pero la respuesta de su jefe la convenció. Este manifestó no estar enfadado y añadió que el dimitiría si el reto fuese para él. Incluso le dijo que podía irse al instante, sin la necesidad de avisar 15 días antes de que abandonaba su puesto de trabajo.

Todavía anonadada por la situación, la mujer acudió al coche del 'youtuber' para comprobar que el premio era real. Efectivamente, allí había un maletín con 100.000 dólares en metálico (84.000 euros), por lo que destinataria del reto lo aceptó finalmente.

Especialista en donaciones de dinero

Jimmy 'MrBeast' Donaldson es un experto en crear vídeos en los que están presentes grandes donaciones de dinero. Normalmente consigue esas sumas de dinero gracias a patrocinadores y las viraliza mediante retos.

A lo largo de su carrera en Youtube, que empezó con solo 13 años en 2011, ha donado cientos de miles de dólares a diferentes causas, entre ellas hospitales, refugiados y veteranos de guerra.