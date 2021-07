A mitad de 2021.. Las tres empresas que más han escalado del Mercado Continuo

En el análisis vemos tres acciones del mercado continuo que han tenido un alto crecimiento en lo que llevamos de año. El timing de compra también es muy importante a la hora de comprar este tipo de activos, dado que son bastante volátiles; En el momento actual no parece que sea especialmente oportuno la búsqueda de compras si no vemos algún tipo de corrección. Marcamos como siempre sus niveles más relevantes y posible continuación o no de la dirección alcista.