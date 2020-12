Abengoa se enfrenta a la quiebra con los minoritarios prestos a 'morir matando'

Abengoa se enfrenta a su enésima prueba de supervivencia contra el reloj, aunque el panorama se presenta más complicado, inverosímil y rocambolesco que nunca en los cinco años de crisis y refinanciación. La ingeniería necesita de nuevo dinero y avales para seguir con su actividad antes de 72 horas (31 de diciembre) o afronta la “destrucción total”, como lo calificó el nuevo consejo presidido por Juan Pablo López-Bravo.

Hay 14.000 empleos y 3.900 millones de deuda neta en juego antes del 31 de diciembre, ya que las aportaciones de 530 millones de euros de liquidez adicional por parte del ICO o Cesce tenían fecha de caducidad hasta final de 2020, según avanzó ‘La Información’. No obstante, fuentes próximas a la compañía matizan que no hay una fecha oficial, en referencia al 31 de diciembre. Desde los accionistas minoritarios se recuerda que las condiciones del plan también aseguraban que "no saldría sin la participación de los 20 millones de la Junta de Andalucía y luego otros acreedores parece que están dispuestos a ocupar su lugar en la refinanciación".

“Se van a ir por las buenas o por las malas”

Con los bancos y acreedores fuera del accionariado de la compañía, el nuevo consejo tomó posesión tras la Junta de Accionistas con el apoyo de los minoritarios de Abengoashares, pero en un giro de los acontecimientos se postuló a favor del rescate inicial diseñado por Gonzalo Urquijo. Tras analizar documentación confidencial junto a la cúpula directiva anterior, asesores de acreedores y bancos, los tres consejeros consideran que, de no hacerlo, tendría “consecuencias irreversibles” para Abengoa y Abenewco. Los minoritarios levantan la voz y acusan de “alzamiento de bienes” si se hace la refinanciación y se traspasa activos de la vieja a la nueva compañía.

Ahora los minoritarios se han sindicado formalmente con 1.000 adhesiones a su pacto accionarial hasta la noche del domingo para convocar de forma inmediata una nueva Junta de Accionistas y cesar al nuevo consejo. El proceso no será posible antes de un mes desde la convocatoria y puede llegar con la refinanciación ejecutada y nuevos accionistas en Abenewco, la futura matriz, con plenos poderes. Santander, KKR, Caixabank-Bankia, Credit Agricole y los 'hedge funds' Bluemountain y Alden se sitúan entre ellos.

"Han dejado a 90.000 accionistas en la ruina. Nos han barrido ya. Si tan mal está la compañía que se vayan y nos dejen gestionarla a nosotros. Se van a ir por las buenas o por las malas"

En cualquier caso, los socios prometen morir matando. “Ya estamos en el 5%. Luego iremos comunicando los aumentos hasta el 15%. A partir de ahora somos los mayores accionistas”, explica a ‘La Información’ el expresidente de Amper, Clemente Fernández, candidato a la presidencia de la compañía si se convoca una próxima Junta de Accionistas. "Mañana mis abogados y yo vamos a ver la manera de hacerlo. Corro con los gastos de forma altruista y no voy a pedir dinero ni cuotas al resto de accionistas".

“¿Cómo es posible que Abengoa se comprometiese a pagar los gastos judiciales de terceros? Esas facturas no son suyas. Es una ilegalidad como una casa”, se pregunta sobre el compromiso adquirido en noviembre por la compañía con la plataforma Abengoshares. Cuestionado sobre el daño potencial de la actuación de los minoritarios para la supervivencia de la multinacional, Clemente considera que los accionistas que él representará no tienen nada que perder porque ya lo han perdido todo. “Han dejado a 90.000 accionistas en la ruina. Nos han barrido ya. Si tan mal está la compañía que se vayan y nos dejen gestionarla a nosotros. Se van a ir por las buenas o por las malas, a mí no van a torear”, añade y recuerda su experiencia reflotando empresas como Dogi o Amper.

En opinión del nuevo hombre fuerte de los minoritarios, “es una tomadura de pelo” la oferta que hizo Abengoa a los accionistas para entregar una compensación en forma de Participaciones en el Incremento de Valor (PIV), un instrumento ligado a una venta de la compañía o cambio de control accionarial. “¿Lo pierdes todo y te dan un intangible? Los accionistas estamos dispuestos a refinanciar con condiciones, pero no a que nos hagan una acordeón. Luego está lo de la cuñada de Marcos de Quinto en el consejo... ¿No sé supone que venían a regenerar la vida política y empresarial? ¿Y luego nombran a familiares?”, reflexiona el aspirante a liderar la empresa.

Margarida de la Riva Smith, nueva consejera independiente de Abengoa, es cuñada del De Quinto, según desveló el Diario de Sevilla. El ex diputado y directivo de Coca-Cola asegura que era una relación que puso sobre la mesa desde el primer momento cuando se elaboró la candidatura junto Antonio Gómez, anterior jefe de Abengoashares, e Ignacio Trillo. “No era algo que se pudiese ocultar. Desde el primer momento dije que mi cuñada era la persona perfecta para el puesto, que había limpiado, como jefa de compliance, Odebrecht tras su escándalo de corrupción y después de haber ocupado ese puesto en Citi”, explica en declaraciones a la ‘La Información’.

Smith, junto a Jordi Sarrías y López-Bravo, configuró la candidatura alternativa a los tres consejeros propuestos por Gonzalo Urquijo y que contaba con los apoyos de los accionistas minoritarios. Según Clemente Fernández, su grupo intentó proponer una tercera lista tras el cisma entre los minoritarios pero debido a que la Junta de Accionistas se celebró de manera telemática no pudieron hacerlo. De Quinto destaca de Smith que es "incorruptible" y no se va a dejar amilanar en sus deberes como consejera de Abengoa, que pasan, entre otras cosas, por evitar que el bloqueo de la refinanciación acabe con una quiebra empresarial de miles de millones.

El dinero nunca llega puntual para Abengoa. No lo hizo en 2015, el año en que comenzó la debacle con el bloqueo de la ampliación de 650 millones de euros y el rescate fallido de los Riberas (Gonvarri). Tampoco con la ampliación de 1.200 millones de marzo de 2017, que barrió a las familias Benjumea y Abaurre del 57% al 2,5% de la propiedad del grupo. Y mucho menos en 2020, cuando estaba prevista una nueva reestructuración radical en esos mismos términos para crear una nueva empresa en torno a Abenewco. El canje dejaría a Abengoa SA como una carcasa en causa de disolución y como minoritario con apenas el 3% del capital de la nueva empresa, una vez realizado el canje de deuda por acciones y la inyección de nuevo dinero a cambio de acciones de la compañía.