Abengoa retrasa el plazo para el cierre de su reestructuración hasta el 11 de abril

El proceso casi interminable para rescatar Abengoa sigue su curso. La compañía ha anunciado la extensión del plazo para el cierre de la reestructuración de la deuda hasta el próximo 11 de abril, según ha informado la compañía a la CNMV. Asimismo, Abengoa ha ampliado hasta la misma fecha el contrato de bloqueo (Lock-up agreeement) después de que el viernes obtuviese el apoyo de entre el 75% y el 100% de los acreedores de las distintas líneas de financiación para proceder al acuerdo de reestructuración, una vez acabado el periodo de adhesión.

El 100% de los acreedores del contrato de financiación 'New Money 2', la línea de avales 'Existente', la de 'Noviembre' y de los impugnantes que quedaban pendientes de resolución a la fecha del contrato de reestructuración, decidieron adherirse al acuerdo. A su vez, el 92,89% de los acreedores del contrato 'Senior Old Money' y el 75,09% de los de acreedores del 'Junior Old Money' también se sumaron a la reestructuración financiera.

Acuerdo de reestructuración

Abengoa firmó el pasado 11 de marzo un acuerdo de reestructuración con este grupo de acreedores con el propósito de modificar los términos de las financiaciones existentes y reestructurar su deuda financiera, que prevé la emisión de bonos convertibles por un importe nominal de 1.423 millones de euros. Los términos principales del acuerdo recogen la inyección de dinero nuevo por un importe máximo de 97 millones de euros que dan derecho a la conversión en hasta el 99% de las acciones de A3T Luxco 2, así como el otorgamiento de nueva liquidez a favor de Abenewco 1 en forma de una nueva línea de avales sindicada por un importe de 140 millones de euros, que ya aprobó el pasado jueves.

Asimismo, el acuerdo también supone la implementación de una reestructuración societaria en virtud de la cual la sociedad Abenewco 2 aporte, mediante una aportación no dineraria, a Abenewco 2 Bis la totalidad de las acciones de Abenewco 1 titularidad de Abenewco 2, representativas del 100% del capital social de Abenewco 1. Como consecuencia de la aportación, la sociedad será el accionista único de Abenewco 2, la cual será el accionista único de Abenewco 2 Bis, que a su vez será titular de todas las acciones de Abenewco 1 actualmente titularidad de Abenewco 2.

Pérdidas millonarias

A finales de septiembre del año pasado, Abengoa ya firmó una hoja de términos y condiciones ('term sheet') con un conjunto de entidades financieras e inversores que ostentan la mayoría del llamado 'New Money 2' --tramo 2 de la deuda "nueva" de la empresa andaluza tras el acuerdo de reestructuración alcanzado en 2017--, y del 'New Bonding', para asegurar su sostenibilidad financiera". El objetivo de este acuerdo era satisfacer las necesidades de liquidez de la compañía, consolidando así la recuperación que había alcanzado hasta el momento, así como dar seguridad a la viabilidad a largo plazo de Abengoa.

En 2018, Abengoa registró unas pérdidas de 1.498 millones de euros, frente a ganancias de 4.278 millones de euros en el ejercicio anterior, debido principalmente al efecto de incluir la deuda 'New Money 2' y 'Old Money' a valor de reembolso, parcialmente compensados por la venta de su participada Atlántica Yield. No obstante, el grupo de ingeniería y energías renovables señaló que este efecto será revertido al finalizar la reestructuración y la deuda volverá a registrarse a valor razonable.