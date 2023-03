Acción coordinada de bancos centrales: Fed, BCE y SNB abren el grifo de liquidez

El escuadrón de bancos centrales occidentales se ha conectado este domingo para una acción coordinada que busca respaldar la fusión de UBS y Credit Suisse anunciada este domingo, en un movimiento que no se producía desde el estallido del Covid en 2020. El Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal (Fed) y el Banco Nacional Suizo (SNB) han anunciado una acción coordinada "para mejorar la provisión de liquidez a través de acuerdos permanentes de líneas de intercambio de liquidez en dólares estadounidenses".

"Para mejorar la efectividad de las líneas swap para proporcionar financiamiento en dólares estadounidenses, los bancos centrales que actualmente ofrecen operaciones en dólares estadounidenses acordaron aumentar la frecuencia de las operaciones con vencimiento a 7 días de semanales a diarias. Estas operaciones diarias comenzarán el lunes 20 de marzo de 2023 y continuarán al menos hasta fines de abril", señalan en un comunicado que se repite en las seis autoridades monetarias.

¿Qué se consigue con esta ventanilla a seis bandas? Lo primero de todo, el cambio de frecuencia de semanal a diaria en las subastas elimina el elevado grado de incertidumbre que se vive ahora mismo en los bancos. "En resumidas cuentas, esto permite que los bancos centrales accedan a dólares estadounidenses de la Reserva Federal para ayudar a satisfacer las necesidades de liquidez en dólares fuera de los EEUU. La Fed hace esto para evitar que las externalidades negativas infecten a los EEUU", explica Padhraic Garvey, director de análisis de ING para ese país.

Sacrificio de accionistas y bonistas

La acción coordinada de los bancos centrales se produce después del rescate de emergencia de Credit Suisse por parte del Gobierno suizo y UBS, en una operación de 3.000 millones de francos suizos para los accionistas, pero que provocará la pérdida de 16.000 millones a los tenedores de bonos AT1 (capital regultario) emitidos por Credit Suisse. La activación de la deuda híbrida ayudará a sanear el banco que ahora se queda UBS.

"Pero el objetivo real aquí es salvar el sistema o, como mínimo, ayudar a fomentar la estabilidad financiera. Los mismos bancos centrales que forman parte de la línea swap de dólares estadounidenses de la Reserva Federal han emitido declaraciones positivas sobre la solución acordada para la banca suiza (Swiss National Bank, Bank of England, Bank of Japan, Bank of Canada y European Banco Central)", agrega este experto.

Según los datos de la Fed, actualmente 470.000 millones de dólares en ese puente de liquidez, prácticamente todo por el BCE. "Eso es más que los 390.000 millones de hace un mes o los 200.000 millones en que se movía durante más de 2022. Por lo tanto, su uso ha aumentado pero no de manera significativa. Nada comparado con el uso de más de 5 billones de dólares visto cuando estalló la pandemia, o más de 4 billones hace una década y media durante la Gran Crisis Financiera", añade desde ING.