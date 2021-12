De Acciona Energía a Línea Directa: las mayores salidas a bolsa de este 2021

Los estrenos bursátiles han vuelto a coger ritmo en 2021 tras las dudas generadas el año anterior por la pandemia y la bolsa española no ha sido una excepción. En los últimos meses, según datos de BME, 17 compañías han debutado en el parqué nacional, captando 2.902 millones de euros, once veces más que en 2020. Además, el volumen colocado marca récord desde 2017, después de que en los últimos tres años no se superaran los 1.000 millones de euros. Estas cifras se han visto impulsadas, en especial, por las tres compañías que se estrenaron en el Mercado Continuo: Acciona Energía, Línea Directa y Ecoener.

La filial de renovables de Acciona realizó una operación pública de venta (OPV) en la que participaron más de 180 grupos de inversión y a través de la cual colocó el 17,25% de su capital. La compañía salió a cotizar con un valor de 8.800 millones de euros, lo que la convirtió en la mayor salida a Bolsa desde Cellnex (2015), y tras su estreno alcanzó los 9.200 millones. El atractivo de su cotización no ha desaparecido para los inversores y actualmente roza una capitalización de 10.400 millones.

El sector de las renovables esperaba consolidar en 2021 el 'rally' registrado en los meses anteriores. Sin embargo, el sector 'verde' no lo ha logrado y las dudas también se hicieron notar en los estrenos pese al debut de Acciona Energía. Ecoener logró una ligera subida tras el toque de campana que elevó su valoración hasta los 341,7 millones de euros, pero tras unos minutos de negociación su cotización cayó y cerró su primera sesión con caídas. La tendencia bajista no ha terminado y su valor actual es inferior a los 250 millones.

Su debut supuso una prueba de fuego para el sector, que no superó y desinfló las expectativas de otras salidas. Pese a que Acciona Energía decidió seguir adelante con sus planes en bolsa, Opdenergy decidió posponer su debut bursátil ante el temor a la falta de apetito de los inversores con las energías renovables. Pese a ello, el sector renovable ha visto crecer su peso en el mercado durante el año y su capitalización representa ya un 2,5% de la total del mercado doméstico cuando hace 11 meses ese valor era de 1,26%.

Línea Directa, por su parte, fue la primera salida a bolsa del año en abril. Lo hizo a través de la modalidad de 'listing', es decir, cotización sin venta previa de acciones. Su hasta entonces matriz, Bankinter, descontó antes de la apertura 1,318 euros por acción correspondiente al dividendo en especie con títulos de Línea Directa. Valorada antes de su debut en 1.434 millones de euros, se incrementó rápidamente tras iniciar la negociación y registrar el mayor estreno bursátil desde el año 2013. Tras el toque de campana logró una valoración próxima a 1.795 millones. Casi ocho meses después la aseguradora ha perdido lustre en bolsa, aunque sigue superando su precio de salida. Actualmente vale algo más de 1.722 millones.

Aunque con valoraciones muchos más moderadas, los estrenos de BME Growth -LLYC, Arteche, EiDF o Parlem, entre otras- han dado brillo al mercado diseñado para las pequeñas y medianas empresas. Las nuevas incorporaciones incrementan el número de compañías hasta un total de 127, con un valor de capitalización que supera los 18.600 millones de euros. Desde BME destacan que de las 14 nuevas cotizadas en este segmento, "9 de ellas pertenecen al segmento de empresas en expansión, lo cual supone la cifra más alta de incorporaciones de empresas en este grupo desde 2015".

Récord a nivel mundial por el impulso de las SPACs



Las cifras en España, sin embargo, se quedan atrás respecto a los niveles récord registrados a nivel mundial, en especial en EEUU. Según los datos que recoge MorningStar, cerca de 1.500 empresas han salido a bolsa a lo largo de 2021 en todo el mundo, recaudando casi 500.000 millones de dólares. El mercado ha alcanzado niveles récord impulsado por las compañías de propósito especial (SPAC), cuyo objetivo es hacerse públicas sin ninguna actividad para después fusionarse con otras compañías no cotizadas. Sin contar las SPACs, el aumento de estrenos bursátiles es más modesto. En total, más de 700 compañías de cheque en blanco salieron a bolsa este año, 5 veces más que en 2020.

Wall Street volvió a liderar el mercado de salidas a bolsa con los tres de los cinco mayores estrenos del año: Coinbase, Roblox y Rivian. La plataforma de compraventa de criptomonedas más grande del mundo logró la mayor colocación de 2021 tras su estreno a través de 'listing', aunque en los últimos meses ha moderado su precio y vale cerca de 70.230 millones de dólares. Roblox, una plataforma de videojuegos online, también despertó mucho interés entre los inversores y su capitalización actual asciende a casi 59.000 millones, mientras que el fabricante de coches eléctricos Rivian logró la mayor oferta pública de venta (OPV) en EEUU en los últimos cinco años.

Más allá de EEUU, destacaron los estrenos de Sabio, una empresa de tecnología financiera que empezó a cotizar en Canadá, y la china Kuaishou, una plataforma de redes sociales que permite a los usuario compartir videos cortos y transmisiones en vivo, que debutó en la bolsa de Hong Kong.