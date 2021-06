Acciones de 'momentum': los bancos se preparan para despegar en Wall Street

La Bolsa en Estados Unidos sigue gozando de solidez con los últimos momentos. El S&P 500, el selectivo referente de los inversores, continúa luchando con ahínco con la resistencia en los máximos históricos, aproximadamente sobre los 4.238 puntos. El 'momentum' es claro. El debate versa sobre si hay que subirse a ese carro, en cuyo caso aprovechar algunos valores que pueden despuntar en tal entorno, o si el agotamiento puede llegar en cualquier momento induciendo una dolorosa corrección.

Por lo pronto, el S&P 500 ha tenido un máximo diario muy cerca de ese nivel (los 4.238 puntos) durante cuatro días seguidos y siete veces en el último mes. El rango está absolutamente definido con los indicadores internos en clara mejoría. Eso sí, a menos que el indicador más importante, que es el precio, pueda confirmarlo, muchos expertos aún tiñen de moderadas sus recomendaciones.

“Una ruptura a nuevos máximos históricos, centrándose en la media de las dos últimas sesiones (es decir, el S&P 500 debería cerrar en un nuevo máximo por encima de 4.238 durante dos días seguidos) sería un desarrollo importante y requeriría la adopción de posiciones largas”, apuntan los expertos de Goldman Sachs en un reciente informe.

Como en todo, siempre hay una escala de grises que matiza el entorno predominante. Mientras se mantenga esta resistencia, los bajistas tienen la oportunidad de luchar para derribar al mercado hasta la parte baja del rango, según la entidad norteamericana: los 4.060 puntos. “Por debajo de eso, hay soportes en los 4.000 y los 3.870, pero por ahora el área de los 4.060 es importante porque, si cede, sería una gran decepción negativa”, ahondan estos expertos.

De hecho, la señal de venta de McMillan Volatility Band (MVB) del 11 de mayo todavía está vigente. Las ratios put-call de la bolsa solo se han movido a la baja durante la semana pasada, y ambos indicadores (las ratios estándar y los ponderados) han emitido señales de compra como respuesta. “Ha habido compras de calls muy importantes, ya que las ‘meme stock’ y otras influenciadas por la compra coordinada en las redes sociales, se han disparado en muchos casos”, cuentan los expertos de Jefferies en una nota.

Mientras estos índices put-call estén disminuyendo, eso resulta optimista para las bolsas. “Por tanto, estas nuevas señales de compra suponen una mejora más en los indicadores internos”, profundizan estos analistas.

Un escenario favorable para el alto momentum

El entorno, teniendo en cuenta todas estas acciones, aún podría generar atractivo para los valores que sacan ventaja del momentum del mercado. Durante los últimos 10 años, por ejemplo, el ETF iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ha ganado un 264%, batiendo fácilmente al 168% del S&P 500 durante el mismo período. Sin embargo, a veces el momentum falla, y eso es lo que ha sucedido recientemente. En 2021, el ETF de momentum ha ganado solo un 6,5%, muy por detrás del aumento del 14% del S&P 500.

No obstante, la cesta de valores de momentum de hoy no es la misma que la de hace escasas fechas. El mes pasado, se reequilibró el índice MSCI USA Momentum y se modificó el 68% de la cartera. Pero los cambios son aún más profundos. Las acciones financieras pasaron de solo el 1,6% del índice al 32,5%, ya que JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway y Bank of America (BAC) se añadieron al plantel. Mientras tanto, la tecnología cedió del 41,1% al 17,9% de la representación, ya que Apple, Microsoft y Nvidia salieron del fondo cotizado.

Esa modificación se traduce en algunos cambios importantes en las características de la cesta de valores momentum. Hace catorce meses, los títulos de alto impulso eran más caros en relación con las acciones de bajo momentum que en cualquier otro momento desde la burbuja de las puntocom, según datos de Wells Fargo.

Ahora, las acciones de alto 'momentum' son más baratas que las de bajo impulso por primera vez desde 2017, una buena señal para el desempeño de los valores de alto impulso. En el pasado, la renta variable general ha batido a los valores de bajo momentum en ocho puntos porcentuales durante los próximos 12 meses.

“Las acciones de alto momentum ahora están ligeramente más baratas que las de bajo momentum, algo poco común”, explica Christopher Harvey, estratega de renta variable estadounidense de Wells Fargo Securities. “Históricamente, esta condición generalmente conduce a una rentabilidad atractiva de estas acciones durante los siguientes seis a 12 meses”, añade.

El cambio viene con un punto en contra. Por lo general, los inversores están dispuestos a pagar por estos valores porque ofrecen rentabilidades más estables y menor volatilidad que las acciones de bajo momentum. Sin embargo, con los cambios en la cesta del ETF iShares Edge MSCI USA Momentum Factor, el impulso alto es ahora más volátil que el bajo. Esa volatilidad debería “decaer” con el tiempo y, en última instancia, impulsar el rendimiento de los nuevos nombres de alto momentum, según Harvey.

“Si la volatilidad decae, esperaríamos ver una expansión enorme para este grupo”, escribe. “En el pasado, la caída de la volatilidad ha sido un proceso largo y constante, que ha ayudado a que el estilo funcione”, analiza el experto.