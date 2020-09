El colectivo 'Abengoa Shares' recurrirá la decisión de no suspender el rescate

A perro flaco, todo son pulgas. Los accionistas de Abengoa agrupados en el colectivo AbengoaShares han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto del juez nº 1 de lo Mercantil de Sevilla, que ha rechazado las medidas cautelares sobre el proceso de reestructuración de Abengoa tras apreciar que "la inminencia del riesgo no existe". El juez condenó a los accionistas demandantes a pagar las costas.

Los minoritarios de esta plataforma vienen reclamando la indefensión e injusticia que supone el plan de reestructuración de Abengoa que diluirá su participación en la nueva Abengoa (Abenewco 1) en proporción de 100% a 2,7%, una dilución que se suma a las dos registradas desde 2015 en esas mismas proporciones y que han dejado a cero cualquier inversión en acciones en la compañía sevillana de energías e ingeniería.

La plataforma asegura que aglutina al 14,5% del capital de Abengoa y afirma compartir el análisis de la Junta de Andalucía para negarse a participar en el plan Urquijo. "La Junta apela a la falta de seguridad jurídica y de garantía de viabilidad, exactamente lo que llevamos denunciando todas estas semanas", ha argumentado esta asociación por medio de una nota.

"Es totalmente inaudito que se presione a la Junta a aportar 20 millones de euros desde el Consejo de una sociedad que no ha formulado aún las cuentas de 2019 y que pretende quebrar su matriz", ha declarado ha señalado AbengoaShares a Europa Press. "En todo caso, el 'plan Urquijo' ha sido suspendido cautelarmente -de facto- con el plantón de la Junta de Andalucía", según la plataforma.

En su argumentación sobre el recurso ante la Audiencia de Sevilla tras el rechazo del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla a la adopción de las medidas cautelares, AbengoaShares ha considerado "inasumible" un plan de reestructuración "que puede producir la liquidación de una cotizada" no haya sido aprobado por Consejo de Administración. "Increíble, ni el Consejo ni la Junta de Accionistas, que es quien debería de haber aprobado una decisión trascendente como ésta, gravísimo", argumenta este grupo.

"No resulta creíble que Urquijo firmase a título individual el acuerdo expuesto en Lucid el 6 de agosto junto al hecho relevante de dicha fecha; de ser así, daría lugar a otro tipo de responsabilidades y acciones", han planteado los accionistas agrupados en la asociación AbengoaShares.

Han trasladado que si una decisión de reestructuración de "este calibre con posible liquidación de cotizada" se puede comunicar a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) sin haber sido aprobada por el Consejo de Administración "se pone en riesgo la seguridad jurídica del mercado", extremo que analizarán tras el auto del Juzgado de Lo Mercantil de Sevilla.

Consideran que de no suspenderse cautelarmente el 'plan Urquijo' "dar marcha atrás a posteriori con la empresa en otras manos, es extraordinariamente complejo", de ahí que insistirán en su recurso en la urgencia de la medida y en los "daños irreparables" en caso de que no sea tomada. AbengoaShares ha recordado que en las condiciones del propio acuerdo del 6 de agosto se afirma que de no concurrir el apoyo de la Junta de Andalucía a las 12 de este miércoles 30 el plan decaería automáticamente.

"Si cumplen lo establecido y la Junta se mantiene firme en su negativa, el recurso dejaría de ser necesario", han afirmado, al tiempo que han saludado que el juez haya admitido su legitimidad en el proceso frente a las pretensiones de Abengoa.

"La compañía está poniendo las mismas pegas sobre los certificados de titularidad de acciones alegadas en la vista para no tramitar la Junta General Extraordinaria solicitada el pasado 16 de septiembre, donde pedimos la suspensión de los acuerdos de 6 de agosto y el cese del actual Consejo de Administración presidido por Gonzalo Urquijo. Ya se quedaron sin argumentos", han concluido desde AbengoaShares.