Accionistas minoritarios de Abengoa se  unen y denuncian opacidad en el rescate

Un grupo de accionistas minoritarios de Abengoa, que estima que representa a cerca de 800 que cuentan con aproximadamente el 10% del capital, han denunciado que la compañía sigue sin ofrecerles información sobre las adhesiones en la sociedad matriz, según indicó la asociación en un comunicado a través de una web, según recoge Europa Press.

En un comunicado, estos accionistas exigen al consejo una administración "leal" de la cotizada, utilizando las nuevas líneas de financiación para evitar la liquidación de la matriz y "otorgando un significativo incremento de su participación a los inversores allí donde se encuentren los activos y el negocio, que es en lo que los accionistas creen y por lo que han apoyado a la compañía y continúan haciéndolo.

Así, estos accionistas consideran "inaceptable una posición residual" del 2,7% en el capital de Abenewco 1 que el nuevo plan de refinanciación les asigna. Además, los minoritarios subrayan que la liquidación de la matriz Abengoa SA supondría una pérdida patrimonial para el propio Estado, puesto que la Secretaría de Estado de Economía ostenta una posición de más de 3 millones de euros en la sociedad actualmente cotizada.

"Se produciría la paradoja de que el Estado obtendría un perjuicio económico en el rescate de la sociedad. Algo difícil de explicar a la opinión pública", añaden los minoritarios, aunque no hacen mención a que el propio Estado participa en el canje de deudas y ha extendido avales que le darán una nueva posición en el accionariado de Abenewco 1.

Asimismo, recuerdan que la compañía aún no ha presentado las cuentas de 2019 y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) parece no tener intención de levantar la suspensión de la cotización de acciones "en tanto dicho elemento no sea subsanado".

En este sentido, los minoritarios creen que la intención del consejo es "forzar la disolución de Abengoa, tras recabar los 'waivers' positivos a favor de Abenewco 1, liquidando así a los inversores y a la histórica entidad andaluza". Este grupo de accionistas se ha unido para denunciar el acuerdo de reestructuración firmado la semana pasada que implica una dilución casi total de la sociedad en la sociedad Abenewco 1.

En concreto, el acuerdo supone que Abengoa Abenewco 1, que es la sociedad cabecera de todos los negocios y para cuyas necesidades se deberán usar exclusivamente todos estos nuevos fondos, recibirá un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que se ha solicitado la garantía del ICO al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19, que será nueva liquidez.

Además, se suscribe una nueva línea de avales 'revolving' a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, todo ello con el objeto de financiar las necesidades de liquidez y avales del grupo encabezado por Abenewco 1 hasta finales de 2021. Estas líneas de avales cuentan con la cobertura de CESCE por un 60% del tramo internacional. Adicionalmente, está previsto que la Junta de Andalucía también aporte 20 millones de euros adicionales en este plan de rescate.