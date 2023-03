La AEB defiende que la rentabilidad de la banca española le blinda frente a una crisis. 

La Asociación Española de Banca (AEB) asegura que las entidades españolas pueden sortear una crisis bancaria en caso de que la situación por la intervención de SVB Financial y la compra de Credit Suisse por UBS desemboque en el peor de los escenarios. El marco normativo "robusto" y la provisión de liquidez de emergencia de la que disponen actúan como escudo, un factor al que se une los niveles de ROE ('return on equity') y ROA ('return on assets') que registran y que le pueden ayudar a amortiguar el golpe.

Así lo ha asegurado la directora general de la AEB, María Abascal, en una muestra por poner en valor la solvencia de la banca y la rentabilidad, que mejoró de forma significativa en 2022, con niveles a doble dígito en algunos casos. En su intervención en 'Oportunidades y riesgos del sector financiero no bancario', Abascal ha ensalzado la capacidad de la banca nacional para afrontar un colapso como ya hiciera en 2008, así como su eficiencia. También ha añadido que la catalogada como banca en la sombra no representa un peligro 'per se' para su actividad, si no que se trata de una actividad complementaria.

Coincide con Abascal el CEO de Arcano AM, José Luis del Río, quien ha lamentado las "críticas" recibidas, a pesar de que el papel de la 'shadow banking' se centra en un segmento al que la banca no llega o "no quiere llegar". Del Río ha aprovechado su intervención para incidir en el auge que viven los fondos monetarios, tendencia que se ha acelerado a raíz de los acontecimientos de las últimas semanas. Esta tendencia ha repuntado fundamentalmente por dos motivos: por la desconfianza hacia el sector y por la nula remuneración de los depósitos. En cualquier caso alerta de que el trasvase puede continuar en los próximos meses.

El 'boom' que atraviesan ha llevado al Banco de España (BdE) a recordar que, por sus características, no dejan de ser fondos de inversión y, por tanto, también sufren en situaciones como las vividas en 2022, donde la renta fija y variable registraron uno de los peores años de su historia. "Los desajustes de liquidez y las interconexiones de los 'Monetary Money Fund' pueden amplificar y transmitir riesgos a lo largo del sistema financiero", ha sostenido el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del organismo, Ángel Estrada.

Durante su intervención ha remarcado la importancia de monitorizar la actividad en derivados financieros a través del mercado extrabursátil (OTC) y ha instado a la puesta en marcha de medidas para limitar la transformación de liquidez, así como para poder contar con una valoración más adecuada de estos fondos. Dentro del sector financiero no bancario el foco está puesto en las ventas forzadas por retiradas en los fondos de inversión abiertos, en las 'margin calls' de derivados financieros y en el uso del apalancamiento.

De forma paralela, el BdE ha detectado un encarecimiento de la financiación para la banca a nivel global después de los último episodios, con el consecuente aumento de la aversión al riesgo, además de una mayor volatilidad y del recorte en las valoraciones bursátiles de la banca, arrasando en algunos casos con las ganancias cosechadas desde el arranque del ejercicio. En esta línea, el responsable de regulación de BBVA, Santiago Fernández de Lis, ha subrayado que el mundo aspira a la desintermediación bancaria y ha señalado entre los principales riesgos el alto endeudamiento, los desajustes en los niveles de liquidez o la posibilidad de contagio en el sistema bancario tradicional.