Las aerolíneas calientan motores para despegar en bolsa pese a la nueva ola

El año 2022 no empezó con buenas noticia para el sector de las aerolíneas: 8.888 vuelos fueron cancelados en todo el mundo en el primer fin de semana del año por la extensión de la variante ómicron de coronavirus. Sin embargo, el escenario no se refleja en los mercados donde los inversores parecen no temer el impacto de la nueva ola de la Covid. Las aerolíneas cotizan como los valores más alcistas en los primeros días en las bolsas europeas. IAG -que lidera las subidas en el Ibex- suma más de un 11% en solo dos días, mientras que Wizz Air ganó más de un 12% o Ryanair más de un 8%.

El mercado ignora por ahora la situación de la pandemia -con los países marcando nuevos récords de contagios- porque los estudios señalan que la gravedad de la enfermedad es menor con las vacunas aunque la propagación es ahora mayor. J. Fdez-Figares, analista de Link Securities, destaca que "muchos inversores están mirando ya más a medio plazo, barajando la posibilidad de que la pandemia se convierta en endemia en cuestión de meses".

"La situación relaja la tensión entre los valores más cíclicos, especialmente el turístico", afirma Diego Morín, analista de IG. Y, en concreto, trae optimismo para las aerolíneas porque no se prevén más limitaciones. No obstante, "el principal riesgo estará en posibles apariciones de nuevas cepas, que podrían crear revuelo en los valores turísticos si los gobiernos deciden imponer restricciones a viajes". De evitarse, la previsión de normalidad en los próximos meses permitiría a las aerolíneas recuperar su nivel de actividad previo a la pandemia.

Los inversores ven el vaso medio lleno, pese a los riesgos todavía existentes, y se decantan por las compras en el sector en las primeras sesiones del año. El departamento de análisis de Bankinter ya apostó por el turismo como uno de los sectores destacados de cara a 2022 ante su previsión de recuperación y, en concreto, colocaron a IAG como su primera preferencia sectorial. Pilar Aranda, analista del Departamento de Análisis y Mercados de Bankinter, afirma que el efecto de ómicron "será pasajero y se reactivará con la mejora de la economía, el programa de vacunación masiva, la progresiva reapertura de las economías y la mejora en los costes de eficiencia obtenidos en el sector". Además, destaca que IAG cuenta con "un balance más saneado que otras compañías del sector y tiene coberturas sobre el petróleo".

Por todo ello, desde Bankinter mantienen su recomendación de 'comprar' IAG. Después de cerrar 2021 en negativo, se revaloriza cerca del 12% en apenas dos días, liderando el Ibex 35. Las últimas subidas de IAG consolidan su 'rally' de Navidad que comenzó en las últimas semanas del año. Además, el propietario de Iberia, Vueling o British Airways también cotiza en Londres, donde sus acciones avanzaron solo este martes -el lunes la bolsa estuvo cerrada por festivo- más de un 11%, su mayor subida diaria desde junio de 2020.

La segunda opción turística para los analistas de Bankinter es Ryanair, un 'rara avis' en el sector que ya remontó en parte en 2021 con su primer trimestre (de julio a septiembre) en positivo por primera vez desde 2019. Y lo hizo sin recurrir a las ayudas públicas, que su consejero delegado ha criticado en numerosas ocasiones porque -según denuncia- distorsionan la competencia. Pese a su mejor base que otras compañías rivales, también cerró 2021 con ligeras pérdidas, aunque el comienzo de 2022 es fuerte tras subir cerca de un 9% este martes en la bolsa de Irlanda.

Citigroup apuesta por las aerolíneas de largo recorrido

El impulso del sector también viene de la mano de las noticias de las propias compañías, que muestran datos que mejoran sus perspectivas. La aerolínea húngara Wizz Air -que cotiza en Londres, también ganó un 12% en la última sesión después de informar de un aumento del número de pasajeros el mes pasado. Pese a ello, los analistas de Citigroup rebajaron la recomendación de la compañía a 'vender', al igual que easyJet -también 'low cost-, tras apostar por las aerolíneas de largo recorrido. "Vemos múltiples catalizadores que probablemente resultarán en que las aerolíneas de largo alcance superen a las de corto recorrido", destacaron en el informe.

Las acciones de aerolíneas como Lufthansa, Air France e IAG también se vieron impulsadas por el informe del banco de inversión que prevé una fuerte recuperación para las aerolíneas enfocadas en el largo recorrido, gracias al auge de la demanda de transporte aéreo, una recuperación más fuerte de lo esperado para los viajes corporativos y la reapertura anticipada de las fronteras asiáticas.