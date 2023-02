Agitación en las acciones de IA: el furor en bolsa que puede acabar en burbuja

UCLM via Europa Press

El frenesí de los inversores por las empresas de software de inteligencia artificial se ha despertado y no tiene visos de acabar bien. Se puede fechar el inicio de la locura por estas acciones en el lanzamiento el 30 de noviembre de ChatGPT, el chatbot de IA de lenguaje natural creado por la startup OpenAI. De hecho, datos recientes muestran que la aplicación alcanzó más de 100 millones de usuarios registrados en enero, llegando a la escalada más rápida que otras plataformas de moda como TikTok.

Microsoft anunció en enero que había aumentado su inversión en OpenAI, al parecer hasta 10.000 millones de dólares. El diario New York Times informó recientemente de que los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, se han reincorporado a la empresa para acelerar el despliegue de nuevas funciones de IA. Todo apunta hacia la misma dirección. D

Podría decirse que los mayores ganadores a largo plazo de la IA serán Microsoft, la matriz de Google, Alphabet, y otras grandes empresas con importantes apuestas en esta tecnología, como International Business Machines (IBM), Nvidia y Advanced Micro Devices. Pero los inversores minoristas buscan valores de pequeña capitalización con un potencial de rentabilidad más rápido.

En una entrada en su blog este lunes, el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, anunció que la compañía se está preparando para lanzar un servicio experimental de IA conversacional propio llamado Bard, que se basa en el proyecto de la compañía llamado LaMDA, para Language Model for Dialogue Applications. Pichai explicó que Bard se centrará en información de la web, lo cual es un punto de diferenciación con ChatGPT, que en este momento se basa en un modelo de entrenamiento amplio, pero no ilimitado que no incluye eventos actuales y se limita al conocimiento hasta 2021.

Pichai también dijo que la empresa pondrá en marcha nuevas funciones de IA como parte de la experiencia de búsqueda de Google. “Pronto verás funciones basadas en IA en la búsqueda que destilan información compleja y múltiples perspectivas en formatos fáciles de digerir, para que puedas entender rápidamente el panorama general y aprender más de la web: ya sea buscando perspectivas adicionales, como blogs de personas que tocan tanto el piano como la guitarra, o profundizando en un tema relacionado, como pasos para empezar como principiante”, escribió Pichai. Su presentación no ha estado exenta de contratiempos después de que se hayan detectado errores de contenido en las presentaciones de marketing.

Las otras de la escena

Contribuyendo al entusiasmo del mercado por este espacio, la empresa de software C3.ai AI anunció la semana pasada un conjunto de herramientas para la búsqueda generativa basada en la inteligencia artificial para aplicaciones empresariales, aprovechando la tecnología de OpenAI, Google y otros.

El fundador de C3.ai, Thomas Siebel, afirmó la semana pasada que la búsqueda generativa basada en IA podría ser el mayor avance en la forma en que las personas interactúan con las aplicaciones empresariales desde que su primera empresa, Siebel Systems, añadió una interfaz basada en web a su propio software de gestión de relaciones con los clientes en 2002. “Con estas nuevas tecnologías, los clientes empresariales podrán utilizar la metáfora de búsqueda que todo el mundo ya sabe utilizar”, comentó.

Tecnología de gobiernos al alcance del ciudadano

Las acciones de C3.ai se revalorizaron un 46% la semana pasada y el lunes subieron otro 6,5%, hasta alcanzar un 146% en lo que va de año. Los títulos se han más que duplicado desde el lanzamiento de ChatGPT hace menos de tres meses. Y otros valores relacionados con la IA han tenido movimientos aún mayores.

BigBear.ai Holdings, que subió un 18%, cotizaba por debajo de un dólar el día del lanzamiento de ChatGPT; desde entonces ha ganado más de un 480%. El sitio web de la empresa, con sede en Columbia (Maryland), dice que ofrece software de apoyo a la toma de decisiones "impulsado por la IA". La empresa salió a bolsa a través de una fusión con una SPAC en diciembre de 2021 a 10 dólares la acción.

La CEO de BigBear, Mandy Long, aseguró en una entrevista que cree que el ejemplo de ChatGPT subraya el poder de la tecnología que se ha utilizado dentro del gobierno y las aplicaciones comerciales durante casi dos décadas. La compañía, en particular, genera la mayor parte de sus ingresos de las agencias de defensa e inteligencia, proporcionando herramientas para integrar e inteligente grandes volúmenes de información.

Las acciones de SoundHound AI subieron un 43% este pasado lunes y casi se han triplicado desde el lanzamiento de ChatGPT, pasando de 1,28 a 4,03 dólares. La empresa fabrica "productos de IA por voz", como reconocimiento de voz, conversión de texto a voz y comprensión del lenguaje natural, para fabricantes de automóviles, restaurantes y dispositivos de consumo. SoundHound también salió a bolsa a través de una fusión SPAC, en abril de 2022.

En un comunicado, SoundHound atribuyó el repunte al reciente aumento del interés de los inversores por la IA. “Está claro que la inteligencia artificial está captando la atención de los inversores, especialmente en torno a la IA generativa y ChatGPT”, afirmó la empresa. “SoundHound es un líder en IA conversacional con un fuerte impulso empresarial y una escala establecida con grandes clientes empresariales... El mes pasado, anunciamos hitos financieros que nos han preparado bien para el crecimiento sostenible y la diferenciación a largo plazo, por lo que nos sentimos bien posicionados para el camino a seguir”, añadió.

Tanto BigBear como SoundHound han aprovechado los repuntes de sus acciones para vender más títulos: SoundHound vendió 25 millones de dólares de acciones preferentes en enero, mientras que BigBear vendió 25 millones de dólares de unidades de acciones a 1,80 dólares cada una.

Los inversores también parecen interesarse por las acciones de algunos pequeños valores de computación cuántica, que se vieron afectados por la caída del mercado tecnológico del año pasado. En lo que va de año, las acciones de Quantum Computing han subido un 65%, las de IonQ un 63% y las de Rigetti Computing un 60%. Mucha fiebre en un mercado a nivel general que sigue incierto. Que se lo pregunten a Buzzfeed, la empresa de medios dueña de 'The Huffington Post', que se triplicó en bolsa tras anunciar que usaría ChatGPT para generar contenidos en sus publicaciones. Sin embargo, fue efímero y desde su máximo de 3,87 dólares ha caído un 50%.