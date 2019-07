Ajram vuelve a dar lecciones: "Si la bolsa fuera azar me tocaría la lotería siempre"

Josef Ajram vuelve a estar de actualidad. El famoso trader, que salía de su sicav y cerraba su empresa tras sufrir fuertes pérdidas, vuelve a la carga y lanza un nuevo webinar o 'masterclass online' bajo el título "Tres claves para operar en bolsa de forma segura y bajo control". Toda una declaración de intenciones algo alejada de la realidad ya que la inversión en renta variable (en altos porcentajes) entraña un riesgo muy alto y es, por tanto, una inversión poco segura.

El propio organismo supervisor, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alerta de numerosos riesgos vinculados a la inversión en acciones, como es la "incertidumbre sobre sus rendimientos". Por tanto, recuerda que "las acciones no tienen una rentabilidad conocida, ni tan siquiera predecible y que su comportamiento en el pasado no garantiza su evolución futura". De hecho, va un paso más allá y señala que "la evolución de la acción no depende sólo de la propia compañía, sino de factores ajenos como la situación de la economía, la evolución de otros mercados, de los tipos de interés, de la inflación, etc".

El 'trader' destaca en el webinar que dará en streaming este martes y que durará una hora que "la bolsa funciona" porque "aunque lo llamen 'jugar a la bolsa', de azar no tiene nada". Además, lo argumenta al afirmar textualmente que "si fuera así, me habría tocado la lotería prácticamente todos los días desde hace 17 años". De hecho, con su 'masterclass' pretende hacer que cada inversor "deje de perder dinero como si estuviera en el casino".

El autor de libros como 'Ganar en bolsa es posible' lanza otro gancho más para sus futuros usuarios online al pretender dar respuesta a "cómo ganar dinero en bolsa con solo 2 horas al día y dedicar el resto del tiempo a lo que tú quieras". ¿El motivo? Dirá qué aplicaciones para smartphone de trading usa para tenerlo todo controlado y "no dejar nada al azar".

Algo realmente complicado ya que la gestión de Josef Ajram en su sicav no fue muy positiva. El 'trader' estuvo al frente de Ajram Sicav alrededor de dos años y medio, en los que acumuló un desplome de más del 20%, lo que provocó que numerosos partícipes decidieran vender sus posiciones. Por ejemplo, solo durante el curso pasado la cifra de inversores caía desde los 656 hasta los 501. Josef Ajram, con motivo de su despedida, señalaba en las redes sociales que "cuando alguien no es capaz de desarrollar correctamente un proyecto hay que dejar paso otros profesionales para que lo hagan". Lo hacía tras sucumbir a 'crash' como los de Abengoa y Popular, que penalizaron duramente su resultado.

Josef Ajram lanza este webinar con el apoyo de la Agencia Trebol Digital SL, empresa creada el 11 de junio de este año por Miquel Baixas, que se encarga del envío de las publicaciones y correos comerciales. El empresario, según destaca en su propia pagina web, lleva desde 1998 en el mundo de los negocios en Internet y ha impulsado multitud de proyectos, entre los que destaca la Escuela de Nuevos Negocios. De hecho, su principal lema es 'negocios sin límites', algo que recuerda en el nombre a la empresa fundada por el triatleta: Where is the Limit SL.

El gurú catalán, que también promociona este webinar a través de su página web personal, optaba por liquidar meses atrás su negocio de ropa tras acumular pérdidas de medio millón de euros. Los números de su Sociedad Limitada se habían acentuado y solo en 2017, último año que consta en el Registro Mercantil, había perdido 100.722,54 euros.

Josef Ajram, no obstante, todavía vende material deportivo pero lo realiza bajo la gestión de Amazon. En el portal de la empresa fundada por Jeff Bezos se aprecia como comercializa sus pulseras 'Where Is The Limit?', gorras de la misma marca e incluso alguno de sus libros como 'El pequeño libro de la superación personal', que cuenta con prólogo del cocinero Dabiz Muñoz.