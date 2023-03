Alemania cierra la sucursal del SVB para evitar un posible efecto contagio

Con las bolsas en plena agitación y el miedo a un posible contagio, una sombra cada vez más alargada que se cierne sobre el sistema financiero, en algunos países europeos ya están levantando sus primeros cortafuegos. Tras el Reino Unido, donde el HSBC ha comprado en tiempo récord por una libra la filial británica del SVB, le ha tocado el turno a Alemania donde el Silicon Valley Bank tiene una sucursal. La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) de Alemania ha impuesto una moratoria a Silicon Valley Bank Germany, el nombre bajo el que operaba la entidad en el país, por el riesgo para cumplir sus obligaciones con los acreedores. En este sentido, ha impuesto una moratoria sobre la misma y ordenado el cierre a los clientes.

En cualquier caso, desde el regulador alemán, han subrayado que la sucursal de la entidad con problemas "no tiene relevancia sistémica" e insistido en que la entidad en Alemania "no representa una amenaza para la estabilidad financiera". Para ello, han abundado en la tesis de que "no tiene consecuencias para el seguro de depósitos en Alemania" y lo justifican en que la entidad, que funciona en Alemania desde mayo de 2018, lo hace en el negocio de préstamos que no en depósitos.

Según los estados financieros anuales del Silicon Valley Bank (SVB) a 31 de diciembre de 2022, los activos totales de la entidad ascendían a 789,2 millones de euros.

El HSBC compra la filial británica del SVB

Alemania levanta de esta forma un modesto cortafuegos para evitar un posible contagio, en paralelo con la medida adoptada en Reino Unido donde el SVB tenía su propia filial. En concreto, Silicon Valley Banck UK (SVBUK) ya tiene nuevo dueño: el HSBC, el mayor banco europeo. Todo ello, al precio simbólico de una libra. En un comunicado remitido el domingo a la Bolsa de Hong Kong, donde el HSBC cotiza, ha estimado los activos de la filial en unos 1.400 millones de libras (1.581 millones de euros).