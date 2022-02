Alphabet no será el último titán tech que hace 'split' para captar más accionistas

Las acciones del gigante tecnológico Alphabet se dispararon este miércoles más de un 7%. El mercado reaccionó positivamente al impulso de sus cuentas en 2021 -duplicó su beneficio por el auge de los ingresos publicitarios-, pero también dio su visto bueno a la decisión de la matriz de Google de desdoblar sus acciones. El 'split' anunciado sigue la tendencia de otras grandes capitalizadas -Apple o Tesla lo han hecho recientemente- y abre el camino a otras con el objetivo de hacer más accesibles sus títulos, sobre todo a inversores minoristas, e impulsar su capitalización.

El 'split' o desdoblamiento de acciones es un ajuste que disminuye el valor de cada acción y aumenta su número respetando la proporción monetaria de los inversores. Es decir, los accionistas pasan a tener más acciones que valen menos, pero sin afectar al valor total de la participación ni a la capitalización bursátil. De cara al mercado supone un efecto psicológico porque se pueden comprar más acciones con el mismo dinero, pero, además, facilita la entrada de más accionistas, especialmente minoristas, que dan liquidez a la cotización.

"La razón de la división es que hace que nuestras acciones sean más accesibles", dijo Ruth Porat, directora financiera de Alphabet, en una conferencia telefónica con los medios. Actualmente se necesitan casi 3.000 dólares para adquirir un único título de Alphabet, después de dispararse un 260% en apenas cinco años. El desdoblamiento propuesto -sujeto a la aprobación de los accionistas- es de 20 acciones por cada actual. Es decir, el precio de los títulos -según el cierre de este miércoles- caería a 148 dólares. En caso de ser autorizado, el 'split' se llevará a cabo de manera efectiva después del cierre de operaciones del 15 de julio de 2022.

No se trata del primer 'split' que realiza el gigante estadounidense. En 2014 ya realizó un desdoblamiento de sus acciones tras superar el nivel de los 1.00o dólares. Entonces dio a los inversores una acción adicional por cada título que poseían y dio lugar a dos clases de acciones: Alphabet A y Alphabet C. Las primeras cuentan con derecho a voto, mientras que las segundas no. Además, existe un tercer tipo, Alphabet B, que otorgan 10 votos por acción, pero están en manos de los fundadores y no cotizan en bolsa.

Ocho años después realizará otro siguiendo la estela de Apple o Tesla que lo aplicaron en 2020. Las compañías han vuelto a recuperar este recurso tras la pandemia para acercar sus títulos a los minoristas, que hasta ahora solo podían acceder a través de brokers como Robinhood, que permitía comprar acciones fraccionadas. Así, el fabricante de iPhone repartió tres acciones por cada una en propiedad y el fabricante de vehículos eléctricos, cuatro.

Tras sumarse la matriz de Google a esta tendencia, el foco se dirige ahora a otros potenciales 'split'. Entre todos, destaca Amazon, la única entre las grandes cotizadas del S&P 500 con un precio que supera el millar de dólares -junto a Alphabet-. En concreto, el precio de los títulos del gigante del comercio electrónico se sitúa próximo a los 3.000 dólares. Además Tesla, pese a su 'split' de 2020, podría repetir ya que su precio supera los 900 dólares y está muy por encima de la media del resto de compañías de mayor capitalización.

Este desdoblamiento de acciones se produce cuando las denominadas 'big tech' concentran gran parte de la capitalización bursátil con un precio por acción muy elevado. Pero otro opción para digerir mejor estos gigantes en el mercado es el denominado 'spin off' o escisión en varias compañías. Esta operación sería una opción para Amazon según sondean los inversores, aunque su consejero delegado, Andy Jassy, no se ha pronunciado sobre ello. El 'ecommerce' podría separar de la matriz su negocio de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), lo que le ayudaría además a combatir las acusaciones de monopolio de los reguladores.

Le abre la puerta al Dow Jones

Más allá del objetivo principal, el 'split' trae un posible efecto positivo para la matriz de Google: su entrada en el Dow Jones, que permitiría que muchos fondos pasivos que replican al índice entrasen en su accionariado. Hasta ahora el elevado precio de sus acciones suponía un obstáculo para su inclusión, ya que este selectivo no se rige por los requisitos habituales de 'free-float', sino que su ponderación se basa en una media de precios de las acciones de las 30 empresas que lo componen. De esta manera, el elevado precio actual de los títulos de Google -este miércoles tocó los 3.000 dólares- tendrían mucha influencia en los movimientos del índice.

Este condicionante hace que, de entre las compañías de mayor capitalización actualmente, solo las dos primeras, Apple -que vale en bolsa más de 2,8 billones de dólares y que logró entrar también tras realizar un desdoblamiento de sus acciones- y Microsoft -con 2,3 billones de valor-, formen parte del índice neoyorkino. El resto de componentes no superan la barrera de los 500.000 millones de capitalización. Precisamente, la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo logró entrar en el índice estadounidense en el año 2015 -la última incorporación- tras realizar otra división de sus títulos de 7 por cada uno.