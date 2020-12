Amber consigue el cese de Monzón en Prisa pero provoca un cisma accionarial

Iba a ser una Junta de Accionistas tranquila y de trámite, pero se ha convertido en un alzamiento de un grupo de accionistas para cesar al presidente de Prisa, Javier Monzón, que ha presentado su dimisión de forma irrevocable y ha convocado un consejo extraordinario para verificar esta propuesta de última hora por parte del primer socio del grupo.

La propuesta de cesar a Monzón ha salido adelante con el 52,2% de los votos a favor y un 46,6% en contra, con tan solo un 1,6% de abstenciones.

Amber Capital, la gestora de hedge fund de Joseph Oughourlian, ha puesto sobre la mesa el 29,9% de las acciones de la compañía para proponer cambios de calado en el consejo de administración, entre ellos, el cese de Monzón, aunque no ha propuesto un candidato alternativo. La propuesta ha encontrado el respaldo de Telefónica, dueño del 9,4%, para salir adelante junto a otros minoritarios, según fuentes próximas al grupo.

La propuesta de cesar a Monzón ha salido adelante con el 52,2% de los votos presentes a favor y un 46,6% en contra, con tan solo un 1,6% de abstenciones. En la Junta de Accionistas solo ha estado representado el 89% del capital, de modo que el 44% de las acciones votaron a favor de la destitución y el 39% se posicionó en contra. El resultado dividido entre los accionistas de la compañía destapa un cisma accionarial en el grupo en torno a este punto del orden del día, incorporado a última hora por Amber.

No obstante, según el escrito que leyó el secretario del consejo, Xavier Pujol, el hedgeg fund llevaba tiempo presionando a Monzón para que dimitiese, pero éste se ha negado una y otra vez. Según la contundente cara de Amber, el presidente había adoptado decisiones que iban en contra de los intereses de los accionistas y pidió su renuncia de forma inmediata. Monzón ha descalificado la posición de Amber tachándola de "no veraz"

La clave de la votación estuvo en la posición que haya adoptado el banco británico HSBC (7%), mientras que Banco Santander cuenta con un 4%, mientras que los mexicanos Carlos Fernández (4%), Carlos Slim (4,3%) y Roberto Alcántara Rojas (4%), agrupan otro 12% del capital de la empresa. El jeque catarí Althani (5,1%), el holding Rucandio (7,6%) de las familias fundadores de Prisa o el hedge fund Melqart, que controla 4,6% del capital.

Consejo urgente tras la Junta

“He conocido hoy dos horas antes de la Junta, por boca de uno de los accionistas, la propuesta para solicitar mi cese por parte del primer accionista de la compañía. Mi conclusión es que otros accionistas no tenían constancia de ello y mi obligación como presidente es que el consejo pueda formarse una opinión al respecto. He convocado un consejo para hoy a las 16:00 horas para tratar esta cuestión", ha señalado Monzón, que ha anunciado su dimisión irrevocable al frente de Prisa.

Una vez habilitada la asistencia de voto remoto, la compañía ha puesto en marcha las votaciones para proponer el cese de Monzón bajo la iniciativa en solitario de Amber Capital. “Me alegra sinceramente que Amber haya coincidencia en la viabilidad del futuro y los equipos de Prisa. No es veraz que yo no comparta esta visión, que he impulsado y que he conseguido que haya sido aceptada por la mayoría de accionistas. He conseguido evitar la fractura de accionistas", añadió el todavía presidente del grupo.

La Junta de Accionistas de la compañía fue convocada este viernes para ratificar el acuerdo de venta de negocio editorial Grupo Santillana Educación Global en España, además de diversos acuerdos relativos a las remuneraciones del consejo, verificación de las cuentas anuales o modificación de algunos aspectos relativos a la gobernanza de la compañía.

Fuentes próximas a los accionistas de Prisa sitúan a José Miguel Contreras, uno de los cofundadores de La Sexta y afín a Moncloa, como candidato a presidir la empresa en sustitución de Monzón. Sin embargo, este nombramiento no contaría con el quorum suficiente entre el resto de socios de la compañía de medios de comunicación.

La propuesta de Amber se produce después del rifirrafe que mantuvo el responsable del hedge fund con el presidente de Kiss FM, Blas Herrero, después de que este presentará una propuesta para comprar los diarios y radios de Prisa. Oughourlian reveló en una entrevista al diario El Mundo que fue el presidente de Société Générale en España, Donato González, quien les puso en conversación sobre esta cuestión, pero negó que partiese de ellos invitarles a presentar esta propuesta ni que les interesase.