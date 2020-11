"Estamos centrados en EEUU porque los negocios con más potencial están allí"

Los fondos de inversión 'value' no levantan cabeza en nuestro país pero, como es habitual en la industria, siempre hay excepciones. Entre ellas destaca el fondo Renta4 Multigestión / Andromeda Value Capital que, pese a seguir dicha filosofía, no solo escapa de las caídas sino que se dispara un 26,9% durante este 2020. Además, a lo largo de los últimos años ha batido de manera consistente al mercado y a los fondos de su categoría gracias a su elevada exposición a Wall Street.

Para abordar el mal momento de los fondos de inversión 'value, las claves del éxito de dicho fondo y la situación de los mercados y de Wall Street, entre otros temas, La Información ha entrevistado a Juan de Dios, asesor del Andromeda Value Capital y una de las claves del éxito del fondo junto a Flavio Muñoz, socio fundador.

P. Son un fondo mixto 'value' que ha batido ampliamente en los últimos años tanto a su índice de referencia como a sus principales 'rivales'. ¿Cuál es la clave del éxito?

R. Creo que es interesante entender cómo trabajamos en Andromeda para saber cuáles son las 'claves del éxito'. Estudiamos en profundidad qué hace el negocio y lo valoramos tanto cuantitativa como cualitativamente (análisis financiero-contable, valoración, estrategia y dinámicas competitivas). Esperamos hasta que la cotización de la acción se ponga a un valor razonable para invertir en ella y/o ocurra un evento (catalizador) de relevancia que nos haga pensar que la compañía se encuentra a precios razonables.

Durante este proceso, que es cambiante, utilizamos todas las herramientas que, desde el punto de vista tecnológico, están a nuestra disposición. Este es uno de los elementos diferenciadores de Andromeda, y lo que nos aporta una ventaja competitiva, más si cabe en un entorno tan dinámico como en el que nos encontramos.

Otro de los elementos diferenciadores es el hecho de ser un equipo pequeño que está volcado con el proyecto. Existe una gran agilidad y flexibilidad a la hora de tomar decisiones. Esta base, unida a la constancia de trabajo, son las claves para marcar la diferencia con respecto al resto de opciones “rivales” que se le ofrecen al inversor.

Nos centramos en entender los negocios, no en invertir en tendencias, tenemos flexibilidad por sectores, en contraposición a la inamovilidad de otros fondos, y además nos avalan no sólo estas palabras, que las pueden contar otros, sino unos resultados inmejorables que hemos conseguido durante más de 5 años y más de 2.500 personas que han confiado en que gestionemos sus ahorros. Con estos fundamentos, estoy seguro de que lo mejor está por venir.

Muchos gestores hablan de que hay que revolucionar o readaptar esta filosofía de inversión. ¿Qué opinan acerca de la mala marcha del resto de 'value'?

No nos fijamos en cómo lo están haciendo el resto de fondos, se identifiquen con una filosofía de inversión o con otra, ni perdemos el tiempo en analizar cuáles han sido sus aciertos o errores. Sí que puedo opinar sobre lo que conozco bien, que es Andromeda, y creo que lo que muchos pensaban que eran debilidades, como el ser un equipo pequeño, invertir en determinados negocios (que algunos consideran innovadores), o enriquecer nuestros análisis con diversas fuentes de datos, nos ha puesto por delante de muchos otros fondos que existen en el mercado.

Para mí, y creo que todos en Andromeda tenemos la misma opinión, el trabajo que hacemos es de sentido común, aunque creo que no es la forma común en la que trabajan muchos de los fondos 'rivales¡.

Tienen bastante peso en Wall Street, que es un mercado en el que poco a poco están irrumpiendo los fondos españoles pero con porcentajes no demasiados altos. ¿Por qué creéis que se produce esta tendencia?

Invertimos mayoritariamente en compañías cotizadas Estados Unidos y determinados países en Europa. En países asiáticos no solemos invertir, aunque puede que alguna vez encontremos lo hagamos. No olvidemos que esta exposición es la consecuencia de haber encontrado buenos negocios. Es decir, el hecho de estar enfocado en Estados Unidos es consecuencia de que los negocios con mayor potencial que hemos encontrado están allí. También tenemos en cartera otros negocios en otros países, pero son minoritarios desde el punto de vista geográfico.

Al cierre del tercer trimestre 2020, teníamos alrededor de un 27% de exposición al Nasdaq, cerca de un 16% de exposición al Nyse y un 1% en otros mercados. Lo que deben de tener en cuenta las personas que nos lean es que nos centramos en encontrar negocios con gran potencial a precios razonables, no en ganar exposición a un mercado o economía concreto.

Tras el rally y, posteriormente la recuperación de las caídas tras el impacto de la Covid-19, la bolsa estadounidense no está muy alejada de máximos históricos. ¿Creéis que todavía le queda impulso para subir aún más tras las elecciones en EEUU?

Has tocados dos temas interesantes. Por un lado, el impacto de las elecciones. Creo que la mayoría de las personas se centran en los titulares llamativos, por decirlo de alguna forma, y se olvidan de que hay ciertos países, como EEUU, que tienen inercia propia, independientemente de quién los gobierne.

Con esto no quiero decir que las elecciones no sean importantes. Lo son. Por ejemplo, ya se pueden perfilar ciertas iniciativas que han sido estandarte de cada uno de los candidatos, y cómo afectarían las mismas a cada sector. Sólo queda esperar a las elecciones, que se forme el equipo de gobierno, y que comuniquen medidas fiscales y económicas para que podamos evaluar de nuevo la situación.

Un claro ejemplo de esa inercia fueron las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, en las que Donald Trump derrotó a Hillary Clinton. En algunas ocasiones, por el literal de algunas noticias, daba la sensación de que Estados Unidos iba a “dejar de funcionar”. Puedes estar de acuerdo o no con las políticas de la Administración Trump, pero lo que está claro es que Estados Unidos sigue siendo una de las mayores potencias mundiales cuatro años después. Esa es la inercia a la que me refería con anterioridad.

Sobre si la bolsa de Estados Unidos va a seguir subiendo, creo que podemos asegurar que históricamente esa ha sido la tendencia a largo plazo. Habrá épocas mejores y épocas peores. Todos estamos de acuerdo que el Covid-19 ha tenido y tiene gran impacto para todos, y desde muchos puntos de vista (económico, personal, profesional).

Lo que sí puedo afirmar con certeza es que tenemos negocios que se han comportado de forma excelente durante estos años y que estoy seguro de que lo harán en los próximos años. Además, no cabe duda de que somos un equipo potente y que encontraremos retornos para nuestros partícipes a futuro, como hemos hecho hasta la fecha.

A cierre del tercer trimestre contabais con alrededor de un 56% de liquidez. ¿A qué se debe?

En términos generales, ajustamos el nivel de inversión según métricas propias de niveles de mercado y, a nivel más granular, según veamos el posicionamiento competitivo del negocio concreto. Es una metodología tanto cuantitativa (“métricas”) como cualitativa. Con respecto a los negocios, destacar que sólo desinvertimos cuando hay mejores negocios en los que podemos obtener buenos retornos a largo plazo y/o la tesis de inversión haya cambiado.

Con respecto a la imagen de distribución de la cartera por tipo de activo, el nivel de inversión, el 44% aproximado, incluye renta variable y futuros. Por otro lado, la liquidez, incluye activos de renta fija española que es como liquidez a nivel operativo. Es decir, estamos enfocados en la inversión en compañías a través de renta variable. No nos enfocamos en renta fija.

¿Cuál ha sido la variación de la exposición a la bolsa?

Nuestro nivel de exposición ha ido disminuyendo progresivamente durante estos últimos meses.

¿Se consideran un fondo tecnológico? ¿En qué sectores están viendo oportunidades?

Gran pregunta. Déjame explicarme, porque en ciertas ocasiones nos asocian exclusivamente con el sector tecnológico y creo que es erróneo. Hablar del sector tecnológico es simplificar en exceso los negocios en los que invertimos. Además de sectores que puedan parecer más innovadores ('cloud', 'endpoints', semiconductores), tocamos sectores más tradicionales como el entretenimiento/media, los videojuegos, la comunicación, el diseño, el comercio (a través de e-commerce)…

Es cierto que, en muchos de estos negocios, existe una ventaja competitiva de componente tecnológico detrás, pero no es exclusivamente el “avance tecnológico” en lo que nos fijamos. Estudiamos las compañías de una forma más amplia, desde el grado de conocimiento que tenemos del negocio.

A pesar de que no solemos comentar posiciones concretas salvo con nuestros partícipes, sí que es conveniente dar un par de ejemplos que ilustran lo que comento: Mastercard es una empresa del sector financiero con años de antigüedad. Dado nuestro conocimiento de la compañía y del sector, la incluimos en la cartera el primer trimestre del año 2020. Por su parte, Qualcomm ha conseguido crear una plataforma que aúna diversas soluciones dirigidas tanto a los fabricantes de telefonía móvil (módem, procesador, gráfica, módulos de radio frecuencia) como a un inmenso mercado de dispositivos conectados que van desde un portátil con conexión 5G hasta un dispositivo IoT. Por su parte, Alteryx es la primera posición del fondo a cierre de tercer trimestre. Líder en el sector de tratamiento y análisis de datos

Seguimos encontrando oportunidades de inversión, pero somos pacientes a la hora de invertir.

Numerosos gestores alertan de que la intervención de los bancos centrales ha provocado que no compense el binomio rentabilidad-riesgo. ¿Creen que aún quedan opciones en renta fija corporativa?

La Reserva Federal ha actuado de forma rápida y agresiva en un entorno extremadamente complejo, el de la pandemia, lo que ha permitido dar cierto oxígeno a la economía. Esa actuación ha sido positiva, sobre para los mercados, pero es necesario que esta recuperación de los mercados se acompañe con una recuperación de la economía real.

Todo el mundo entiende perfectamente que una situación como la actual, en la que las economías mundiales están funcionando al 60%-70%, no es una situación deseable a largo plazo. Dicho esto, estamos convencidos de que existen oportunidades de inversión en renta variable con inmenso potencial. Muchas de esas oportunidades se encuentran ya en cartera. Para otras tantas oportunidades que tenemos identificadas, sólo nos queda esperar y seguirlas muy de cerca, esperando una oportunidad para ser parte del negocio.