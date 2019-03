Apple, 'oveja negra' de las FAANGs para las firmas de EEUU por su pinchazo chino

Las grandes firmas de inversión de Estados Unidos han presentado sus cambios de cartera realizados durante el cuarto trimestre de 2018. Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, ha acaparado la mayor atención pero el formulario 13F de las gestoras más grandes del mundo arroja un dato contundente: Apple es la 'oveja negra' de las principales tecnológicas.

Las gestoras de inversión han realizado cambios en la empresa fundada por Steve Jobs. De hecho, 1.220 fondos han optado por aumentar sus posiciones en la compañía de la 'manzana verde' mientras que otros 1.186 decidían reducir su inversión. ¿El resultado? El patrimonio se ha reducido un 0,89% y Apple ha caído del puesto 11 al 65 entre las compañías favoritas para la industria de gestión de activos. Por tanto, ha dejado de ser un 'ojito derecho' para los gestores estadounidenses.

Los fondos estadounidenses han perdido parte de la confianza inversora que tenían en Apple tras confirmar su CEO, Tim Cook, una rebaja en la previsión de ingresos para el primer trimestre por la "mala evolución de las ventas del iPhone, principalmente en el mercado chino". El directivo reconocía, por primera vez desde 2002, la ralentización de las ventas de su modelo más famoso.

El inversor más famoso del mundo, Warren Buffett, es otro de los que ha perdido parte de su confianza en Apple. El 'Oráculo de Omaha', a través de Berskhire Hathaway, rebajaba su patrimonio invertido desde el 25,79% hasta el 21,51%. Además, confirmaba un cambio de perspectivas ya que se muestra más optimista con el sector financiero que con las 'tech' tras liquidar sus posiciones en Oracle.

Este comportamiento no es la tónica dominante dentro de las compañías tecnológicas. El patrimonio de las grandes firmas estadounidenses en Alphabet (Google) se ha disparado en el caso de las acciones 'A' casi un 28%, la que más del sector, mientras que en las 'C', que no tienen derecho a voto, el aumento se sitúa en un 0,28%.

La mayor alegría para las grandes gestoras se la está dando este año Netflix dentro de las principales 'tech'. La compañía, que ofrece contenido multimedia vía streaming, se dispara más de un 35% en este 2019 y cotiza cerca de máximos históricos. Motivo de euforia para las 190 firmas que han irrumpido en su capital durante el último trimestre del curso pasado o para las 465 que optaban por incrementar su patrimonio en la compañía. Su buen comportamiento se ha visto ratificado por los éxitos alcanzados por la compañía, que obtenía cuatro Oscar en la última edición de los premios de la Academia, entre los que destacaba el de mejor película de habla extranjera y el de mejor director por Roma.

Los bancos de inversión coinciden con la visión de los gestores de fondos. Todas las FAANGs cuentan con recomendación de 'comprar', a excepción de Apple. La compañía del famoso iPhone únicamente tiene un consejo de 'mantener' y su precio objetivo solo ofrece un potencial alcista del 2%, que choca con el casi 30% que tiene Amazon o el 20% que ofrecerían tanto Alphabet como Facebook.

Las perspectivas son positivas para las tecnológicas. El fuerte desplome que experimentaban durante el pasado mes de diciembre (el Nasdaq caía cerca de un 10%) provocaba que algún inversor entrara en modo 'pánico'. Finalmente, las aguas volvieron a la cama y el índice tecnológico no solo registra subidas durante este año sino que ha recuperado los niveles precios a dicho castigo.