Applus avanza resultados tras el interés de varios fondos en lanzarle una opa

Applus, la compañía española especializada en certificación industrial e inspecciones vehículos (ITV), maquinaria e infraestructuras, ha presentado su actualización de negocios para el primer trimestre de 2023, donde destaca un fuerte crecimiento orgánico de ingresos del 10,2%, hasta 476 millones de euros, gracias a una alta demanda de sus servicios en los mercados donde opera. Las acciones del grupo caen un 0,9%, hasta 8,9 euros, después de haberse disparado un 15% la semana pasada al calor de rumores de una operación corporativa.

La compañía, que todavía no presenta sus cuentas auditadas ni da a conocer el resultado neto, se encuentra en el foco de los inversores después de que varios fondos de capital riesgo como Apax, Apollo y TDR, según admitió la empresa la semana pasada después de contratar a JP Morgan como asesor para afrontar un posible proceso corporativo. Applus no tiene socios de referencia y sus accionistas son firmas financieras como Southeastern AM (5,1%), Morgan Stanley (5,5%), DWS (3,8%), Longleaf (3,1%), Santander AM (3%), Harris Associates (3%) y Fidelity (2,2%).

Applus registró un beneficio operativo de 25,9 millones de euros y un resultado ajustado de 47,9 millones de euros. Su margen operativo del 10% sobre ventas, que crece en 80 puntos básicos (0,8 puntos porcentuales) gracias a su estrategia de rotación de activos y han mantenido sus niveles de deuda (con un ratio de apalancamiento de 2,6 veces) y liquidez (476 millones de euros, equivalentes a un trimestre de ingresos), según informa la empresa.

Joan Amigó, consejero delegado de Applus+, expresó su confianza en el cumplimiento de los objetivos. También mencionó que la empresa seguirá enfocada en mejorar la composición de su cartera de negocios mediante adquisiciones estratégicas y desinversiones selectivas, lo cual contribuirá a su crecimiento continuo y al logro de los objetivos a largo plazo. “Hemos tenido un muy buen arranque del año con una fuerte demanda de nuestros servicios en todos los mercados donde operamos incluyendo cierto incremento de precios para compensar el mayor coste derivado de la creciente inflación", señaló en un comunicado.

Applus también ha anunciado que su segundo plan de recompra de acciones del 5% del capital casi se ha completado y han reiterado su confianza en cumplir con los objetivos marcados para 2023, incluyendo el margen operativo del 12% en 2024, 200 puntos básicos o 2 puntos porcentuales más que ahora. La empresa continúa comprometida con su plan estratégico de mejorar la composición de su cartera de negocios a través de nuevas adquisiciones y desinversiones selectivas.

En el primer trimestre de 2023, Applus+ experimentó un buen inicio de año, con una sólida demanda de sus servicios en todos los mercados en los que opera. Esto incluyó un aumento de precios para compensar el incremento de costes debido a la creciente inflación. La compañía logró un crecimiento orgánico de ingresos de doble dígito en tres de sus cuatro divisiones, con excepción del sector automotriz que aún se enfrenta al impacto del final de un contrato en Costa Rica en julio de 2022.

Por último, Applus señala que una vez se complete la desinversión en el negocio de petróleo y gas en Estados Unidos en los próximos meses, se espera actualizar al alza los objetivos de márgenes. La empresa se encuentra en el camino adecuado para cumplir con las metas establecidas en su Plan Estratégico para 2024, incluyendo el citado objetivo de un margen operativo del 12%.