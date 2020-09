Asana, Palantir... Los cofundadores de Facebook buscan otro pelotazo en bolsa

Si hablamos de Facebook el nombre que a todos nos viene a la cabeza es Mark Zuckerberg. No obstante, la famosa red social fue fundada también por otros estudiantes de la conocida Universidad de Harvard como Dustin Moskovitz, Chris Hughes, Eduardo Saverin y Andrew McCollum. La tecnológica, que arrancó en 2004 como 'punto de encuentro' para los estudiantes de dicho centro educativo, se ha convertido en todo un gigante y ha alcanzado una dimensión que no hubieran ni imaginado sus creadores. La compañía, con sede en Menlo Park (California) tiene un valor de 830.000 millones de dólares y cuenta con alrededor de 2.500 millones de usuarios que han utilizado un producto de la compañía cada mes.

La red social ha protagonizado, al igual que la mayoría de tecnológicas, un rally bursátil en los últimos años que ha provocado que cotice en zona de máximos históricos. La compañía forma parte del acrónimo 'FAANG' (junto a Apple, Amazon, Netflix y Google), ideado por el banco Goldman Sachs para destacar el elevado crecimiento de estas compañías. De hecho, en los últimos doce meses se ha disparado más de un 55% y ha catapultado a Zuckerberg, con una participación del 14,05% del capital, como el tercer hombre más rico del planeta, tras Jeff Bezos y Bill Gates, con una fortuna de 110.000 millones de dólares.

Este éxito pretende ser emulado por dos personas que han jugado un papel destacado en el impulso de la red social. El primero es Dustin Moskovitz, que no está en Facebook tras comunicar en 2008 que dejaba la famosa red social para fundar Asana junto al también ingeniero, Justin Rosenstein. Esta 'tech' es una aplicación web y móvil diseñada para la mejora y optimización de la comunicación en equipo, similar a lo que es Slack o Teams (Microsoft) y que se ha visto impulsada por la Covid-19.

El coronavirus ha disparado el auge de estas 'tech' (Zoom Video ya capitaliza más de 100.000 millones de dólares) y la empresa cree que es el momento de ir a más. Tanto que prevé debutar en Wall Street muy pronto ya que ha presentado, hace unos días, su solicitud de desembarco. No obstante, no lo hará a través de una IPO (OPV en inglés) sino como a través de una cotización directa, como ya hicieran otras compañías como Spotify o su 'rival' Slack. Es decir, sus acciones existentes van a empezar a cotizar y no necesita emitir nuevos títulos.

El caso de Moskovitz es llamativo. El empresario estadounidense, que llegó a tener un gran paquete de acciones de Facebook,de alrededor del 6% del capital, se convirtió en el multimillonario más joven del mundo. El estadounidense de Harvard nació el 22 de mayo de 1984 mientras que Mark Zuckerberg lo hizo ocho días antes, el 14 de mayo. De hecho, figura todavía en el rankig de billonarios que elabora Bloomberg en el puesto 96 con una fortuna de 16.300 millones de dólares que, irá a más, si se produce un exitoso desembarco de su compañía.

Palantir será otro de los próximos debuts en Wall Street. La compañía de software y servicios privada, especializada en el análisis de big data de fuentes como internet o teléfonos móviles, fue cofundada por Peter Thiel, el primer inversor profesional de Facebook y miembro de su consejo de administración. La tecnológica ha suscitado gran interés entre los inversores de Wall Street y podría salir a Wall Street valorada en alrededor de 20.000 millones de dólares y ser el mayor debut de una 'tech' desde Uber.

Los servicios de big data que elabora Palantir, muy exclusivos en Estados Unidos. han suscitado el interés de multitud de clientes en un sector que está al alza. La startup presta sus servicios a la CIA (fue uno de sus primeros inversores), el FBI y otras fuerzas de seguridad del país como la Agencia de Seguridad Nacional, la Marina de Guerra de EEUU o el ejército, entre otros. Por tanto, su desembarco bursátil será inminente puesto que ya ha presentado su solicitud ante la SEC y lo hará, al igual que Asana, a través de cotización directa. De hecho, y según publico el 'Daily Beast', Donald Trump habría recurrido a sus servicios para mitigar y evitar la difusión del coronavirus en el país gracias al rastreo de datos de centros sanitarios, colegios...