Atlantia se dispara en la bolsa ante el interés de ACS y Blackstone por ella

Las acciones Atlantia destacan este jueves en la Bolsa de Milán con un repunte que ha llegado a ser próximo al 12% después de hacerse público el interés de ACS y Blackstone por adquirir una parte de las concesiones de autopistas de la italiana. Antes de conocerse los planes de la firma española que preside Florentino Pérez, Atlantia tenía un valor en el mercado de 14.400 millones de euros. Ahora, tras conocerse ambas ofertas, su capitalización ha subido a 17.200 millones de euros, es decir, cerca de 3.000 millones más en solo un día.

El precio de sus acciones modera la subida al mediodía y repunta un 8% hasta los 20,4 euros. No obstante, durante la sesión ha llegado a superar los 21 euros y cotiza en un nivel que no registraba desde antes del estallido de la pandemia, hace ya más de dos años.

Este impulso en Bolsa proviene de la oferta que ACS está planeando junto con los fondos GIP y Brookfield, con los que ya ha firmado un acuerdo exclusivo para comprar la mayor parte del negocio de concesiones de autopistas de la italiana. No obstante, la propia compañía asegura que todavía no se ha tomado una decisión respecto de si presentar formalmente o no la oferta. Las acciones de ACS también cotizan este jueves con subidas, próxima al 1,6%.

Los analistas de Kepler Cheuvreux creen que ante el gran tamaño potencial de la operación y el interés de otros inversores, "la motivación teórica podría ser, por ejemplo, la ruptura de la compañía italiana". En ese sentido, explican que "para que esta hipotética transacción tenga éxito, ACS y sus potenciales socios necesitarían el apoyo del principal accionista de Atlantia, la familia Benetton. Incluso bajo este supuesto, la operación teórica sería marcadamente compleja debido a consideraciones de valoración, políticas y financieras".

Blackstone se ha aliado con Edizione, el holding por el cual la familia Benetton controla el 33% de Atlantia, para hacer otra oferta y excluirla de Bolsa, según la información adelantada por 'Bloomberg'. Aunque esto pueda abrir un nuevo enfrentamiento, ACS y Atlantia ya son socios en Abertis, empresa española concesionaria de autopistas en la que la primera cuenta con el 50% menos una acción y la segunda con el otro 50% más una acción.

Desde Alantra explican que sería la segunda vez que ACS hace un movimiento por Atlantia, "lo que aumenta las posibilidades de está pagando para tener éxito". Además, valoran el posible acuerdo tras la oferta de ACS como "grande, complejo, difícil de ejecutar y podría ser costoso, especialmente si se produce una guerra de ofertas". Ante el cruce de ofertas, los analistas de JB Capital afirman que "ACS tendrá que explicar cómo una oferta competidora puede agregar valor para sus accionistas".

Las autopistas italianas en el foco

ACS ya intentó el año pasado llegar a un acuerdo con Atlantia para comprarle la sociedad con la que gestionaba casi 3.000 kilómetros de autopistas italianas por un importe de entre 9.000 millones y 11.000 millones de euros. No obstante, se trataba de una operación delicada en la que también intervenía el interés del Gobierno italiano, que es quien obligó a Atlantia a desprenderse de estas autopistas tras el derrumbe de un puente en Génova en 2018 que causó la muerte a 43 personas.

Finalmente, la sociedad fue vendida a un consorcio formado por el propio Gobierno italiano y los fondos Blackstone y Macquarie, por un máximo de 9.300 millones de euros. Fuentes financieras explican que esta venta supuso para Atlantia perder una buena parte de sus concesiones. De hecho, su principal cartera de autopistas es la que está incluida en Abertis, que le aporta a Atlantia el 83% de su resultado bruto de explotación (Ebitda). Sus autopistas en Brasil, Chile y Polonia y sus concesiones de aeropuertos concentran el restante beneficio operativo.

En este contexto, ACS podría ganar una ventaja en cualquier posible negociación futura, al mostrar una mayor fortaleza operativa, sobre todo tras la venta a Vinci de su negocio industrial por 5.000 millones de euros, con una plusvalía cercana a los 3.000 millones de euros. Al menos, le serviría para hacerse con un paquete mayor de acciones en Abertis.

Recientemente, Florentino Pérez se refirió a Atlantia al aludir a la posibilidad de que el 20% que la española controla en Abertis por medio de su filial alemana Hochtief se traspase a la matriz para simplificar la estructura de ACS, algo que, según aseguró, se haría de mutuo acuerdo con su socio Atlantia.