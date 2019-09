Audax Renovables vuela en el Continuo tras dejar atrás los números rojos 

Audax Renovables es una de las protagonistas de este lunes. La compañía energética ha presentado resultados y no podían ser más positivos ya que ha dejado atrás las pérdidas de dos millones del primer semestre de 2018 y ha obtenido un beneficio neto de 6,76 millones de euros en los seis primeros meses de este año, multiplicando por más de dos veces su beneficio operativo (ebitda), que asciende a 33,11 millones.

Los inversores han celebrado en bolsa los buenos resultados de Audax Renovables ya que es el título más alcista de toda la bolsa española. La energética se dispara un 8,3%, hasta los 1,75 euros por título, por lo que huye de los mínimos en el año marcados durante este mes de septiembre.

La división de comercialización ha registrado una buena marcha tanto en nuestro país como en el resto de Europa ya que el margen bruto se ha incrementado un 26%. Por su parte, el área de generación ha aumentado sus ingresos, principalmente, por un mayor recurso eólico acontecido (+15% de producción global) y un mayor precio promedio del semestre tanto en España (3% superior) como en el precio de los Green Certificates en Polonia (un 80% superior), ambos respecto al primer semestre del ejercicio anterior.

La compañía cerraba con 306.000 clientes en 2018. No obstante, la energética trabaja con la intención de situarse en el ejercicio 2022 con más de 500.000 clientes, suministrar más de 15 TWh de energía, alcanzar alrededor de 1.500 millones de euros de ingresos y superar los 100 millones de euros de ebitda, duplicando su rentabilidad y relajando su apalancamiento financiero debido a la alta generación de caja.

Solarpack dobla ingresos

Solarpack también ha presentado resultados este lunes. La compañía energética ha completado sus primeros proyectos en 2019 y ha alcanzado unos ingresos de explotación de 27,1 millones de euros en el primer semestre, un 112% más que en el mismo periodo de 2018. Su beneficio operativo se sitúa en los 9,8 millones, un 33% más, mientras que se prepara para comenzar la ejecución de otros 111 MW en España y Chile e incrementa su Pipeline en 362 MW con proyectos en Chile, USA y el Sudeste Asiático.

No obstante, la compañía vizcaina ha tenido avances significativos en la financiación bancaria de su plan de negocio. Todos sus proyectos 'Build and Own' en construcción han desembolsado sus préstamos bancarios de largo plazo, permitiendo la financiación de las construcciones sin retrasos por esta causa. Por tanto, cuenta con 121 MW en Backlog, 1.760 MW de proyectos en categoría Pipeline y 4.149 MW en categoría Identified Opportunities.