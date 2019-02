Aviso al mercado: la 'guerra' de EEUU con China va mucho más allá del comercio

La 'guerra comercial' que libra Estados Unidos con China va mucho más allá de lo que el mercado y los expertos descuentan. Alicia García Herrero, economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis, sabe muy bien la situación que están librando ambos países en el que se juegan el 'hegemón' de la gran potencia a nivel mundial. La experta del banco francés destaca que "no se trata de una 'guerra comercial' sino una 'guerra fría' que libra Estados Unidos contra China ya que el país asiático quiere tener su sitio en el mundo".

El pacto comercial alcanzado el pasado viernes entre ambos países "es un acuerdo de mínimos, que les sirve para comprar tiempo" y que el mercado ha visto como positivo ya que las tarifas no se aumentarán al 25% como inicialmente se había previsto. No obstante, la situación está lejos de solucionarse pero se trata de un "acuerdo para los mercados ya que verdaderamente habrá un día, no se sabe cuando, que todo estallará".

El acuerdo, evidentemente, es de poca relevancia. "El mercado disfruta de que se ha dado tiempo pero es claramente de mínimos ya que la creación de cortes separadas de las generales en propiedad intelectual es una tontería, se compra tiempo, mientras que las empresas privadas podrán llevar a juicio a empresas públicas o al Estado en China". Por tanto, con estas dos medidas las decisiones seguirán estando en manos de China y de Xi Jinping.

La situación que subyace a este escenario es que verdaderamente se librará una 'guerra fría' en la que "llegará algún momento en el que Estados Unidos diga de qué lado estás a los distintos países". Hong Kong puede ser el punto de partida debido a la gran relación con el país asiático: pueden viajar sin visado, permite las importaciones de China y "llegará un momento en que Estados Unidos opten por romper el acuerdo con el país".

La experta de Natixis destaca que, tarde o temprano, "el Banco Central de China se verá obligado a llevar a cabo un QE que permita que el país siga creciendo". No obstante, desde la entidad francesa son optimistas con el país asiático ya que prevén que su PIB crezca un 6,3% y si el banco optara por comprar deuda perpetua e imponer a los bancos que presten al sector privado "habrá crédito y crecimiento, aunque sea un locura al contar con más deuda". Por ello, China dará buenos números que no se han visto muy debilitados en las exportaciones debido a que ha logrado paliar el desplome de las exportaciones a Estados Unidos con otros países.

El temor de China a Estados Unidos es palpable, a juicio de Alicia García Herrero. "La inversión pública se ha desplomado, las empresas públicas tienen miedo a llevar a cabo decisiones que no gusten a Xi Jinping y optan por no invertir o estarse quietas". Además, hay cierto miedo al mundo que se nota en las decisiones de grandes empresas, como es el caso de que Jack Ma deje la presidencia de Alibaba o lo acontecido con la vicepresidenta de Huawei, detenida en Canadá en el mes de diciembre.