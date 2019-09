Axa pronostica que Alemania tendrá cero deuda en 2037 si siguen los tipos actuales

La gestora Axa IM ha pronosticado que la atípica situación de tipos negativos se prolongará en el tiempo y que esta anomalía podría llevar a Alemania a tener deuda del 0% del PIB en 2037. La reducción de la deuda alemana, el superávit y las compras de bonos estatales al BCE llevarían a la desaparición del 'bund', a pesar del apetito inversor, si no hubiera una crisis económica en los próximos 20 años.

No obstante, ese escenario es improbable, según sus cálculos. "Esta locura va a parar cuando haya más deuda, si hay estímulos fiscales", ha asegurado el responsable de Axa IM Research, Laurent Clavel. No obstante, ha destacado que los países europeos que quieren gastar más casi no tienen margen, mientras que aquellos que deberían gastar más no quieren.

Sobre España, Clavel considera que tiene margen para hacer reformas fiscales a pesar de su nivel de déficit y deuda, pero no es el mejor momento para implementarlas, según ha explicado este jueves. En este sentido, Clavel ha insistido en que la reducción del déficit español ha estado muy vinculado al efecto del ciclo económico, y que a pesar de las reformas y la austeridad tras la crisis de 2008, "en algún momento hay que reducir la deuda".

No obstante, el experto de Axa ha recordado que Italia llevó a cabo reformas con estímulos fiscales en "el peor momento posible" y ha arrastrado consecuencias negativas, algo que en España no ha sucedido y le hace estar en una situación mejor que la francesa o la italiana.

El máximo responsable de análisis de la gestora ha reconocido el buen desempeño del sector manufacturero español en contraposición al alemán, así como el impulso de los servicios en España, si bien, ha lamentado la situación política que llevará a repetir las elecciones en noviembre. "La situación de España no es única", ha advertido Clavel, que ha recordado que en la mayoría de los países europeos hay cuatro partidos políticos en lugar del bipartidismo y que este "no se repetirá".

El ciclo se alargará

Los analistas de Axa IM pronostican que en el escenario central se evite la recesión, a pesar de la desaceleración económica y la inversión de la curva de tipos estadounidense, y pronostica al menos dos recortes de tipos adicionales de la Reserva Federal este año.

La gestora ha señalado las similitudes de la situación actual con la de 1998 y 1999, cuando se hicieron recortes de interés a mitad de ciclo y hubo tres años más de expansión económica, hasta la crisis de 2001. No obstante, Clavel ha advertido de la "fragilidad" del ciclo económico "tan extenso" y ha asegurado que si Estados Unidos entra en recesión, la Eurozona lo hará sin duda.

En cuanto al entorno europeo con bajos tipos de interés, Clavel ha insistido en diferenciar la situación de la japonesa, tanto por los niveles de inflación como por los tipos de interés. "Las tasas de interés negativas son normales en la zona euro. Cubriendo en euros, el 70% del universo de las instituciones financieras tiene rendimiento negativo", ha sostenido el experto de Axa IM.

Entre otros factores diferenciales, Clavel ha destacado que el Banco de Japón inició sus medidas expansivas quince años antes que el Banco Central Europeo (BCE) y que la deflación japonesa ha sido mucho más profunda que el "susto" de la baja inflación de la zona euro.