Azvalor prevé un shock 'temporal' en el crudo y que el precio alcance 50 dólares

Azvalor ha lanzado su carta del primer trimestre y sus fondos han acusado el comportamiento bastante dispar respecto al consenso debido a su gran apuesta por las materias primas. Los productos de la gestora comandada por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad se sitúan en el vagón de cola: el Azvalor Internacional cae un 27% y el Azvalor Iberia lo hace un 31,5 durante este año.

El equipo de Azvalor ha apelado a la valoración atractiva de su cartera y a su sesgo muy marcado a empresas productoras de materias primas. "A nivel estratégico, la rentabilidad de una cartera a medio plazo viene marcada por el nivel de partida de las valoraciones. Si éstas son altas, los retornos futuros serán malos, por muy buenas que sean las empresas. Y si las valoraciones son bajas, los retornos serán buenos a nivel agregado".

Esta apuesta por las materias primas ha arrojado luces y sombras durante el primer trimestre. Las mineras de oro han reportado buenos resultados al ser el oro el activo 'refugio' de los inversores y han ganado un 40% con Agnico, un 100% con Barrick y un 75% con Newmont. El único 'pero', que "no ensombrece una rentabilidad agregada fantástica", según señala la gestora, ha sido la caída del 65% de New Gold. Por su parte, las productoras de uranio han dado rédito al fondo puesto que han ganado un 10% con Cameco (pesa un 9%). Por su parte, ha sido el petróleo la gran losa puesto que han perdido de media un 50% y en algunos casos hasta más de un 80%, lo que les lleva a cuestionarse si se han equivocado "en masa". De hecho, hacen mención a la disonancia cognitiva que se da cuando aceptar la realidad es demasiado duro y la negamos porque no estamos preparados para afrontar sus consecuencias y también a la probabilidad condicionada de lo ocurrido (la Covid-19 ha paralizado la economía y se ha unido la guerra de precios) que "seguramente fuera inferior al 0,1%".

Los expertos de Azvalor prevén un repunte del precio del crudo que animará a las petroleras. "El shock en demanda es, sin embargo, temporal, en nuestra opinión, y la gradual reversión a la media tiene una alta probabilidad, lo que nos conduce a una situación de relativa escasez de crudo a medio plazo". Con este escenario, calculan un precio de equilibrio del crudo en los 50 dólares, tras rebajarlo desde los 65 dólares. "Esta hipótesis quizás resulte excesivamente conservadora, dado que con nuestro análisis este precio no será suficiente para abastecer el mercado a largo plazo, pero hemos preferido errar por el lado de la cautela".

El Azvalor Iberia ha caído en línea con la bolsa española puesto que el mayor peso del sector petrolero se ha visto compensado por una menor exposición a los negocios que más han sufrido la Covid-19 como el sector servicios y el promedio de las compañías apenas tiene una exposición del 30% a la economía española, previsiblemente entre las más afectadas a nivel global. Las principales compras o aumentos de exposición se han producido en Altri, ArcelorMittal, Aena, Logista, Mapfre, Euskaltel y Bankinter, mientras que en el lado opuesto destacan Ibersol, Zardoya y Acerinox.