Badoo y Bumble retan a los máximos de Tinder y quieren su 'match' con la OPV

El amor no solo está en el aire, como decía la famosa canción de John Paul Young (Love is in the air), sino también en numerosas apps que han visto un filón en encontrar pareja a través de Internet. Sobre todo ahora que la crisis de la Covid-19 y los confinamientos ha cambiado nuestros hábitos y Wall Street no es ajeno a esta tendencia, que aún ganará más presencia. ¿El motivo? El próximo jueves, 11 de febrero, debutará en el mercado de EEUU Bumble Inc, la propietaria de apps de citas como Bumble y Badoo. Se unirá, por tanto, a otra aplicación 'rival' como la dueña de Tinder, que ha vivido un crecimiento fulgurante desde que debutara a finales de 2015.

Los dueños de Bumble Inc han visto que, ahora, es el momento de dar su salto a Wall Street aprovechando el gran apetito que hay en los mercados. Las tecnológicas no han pisado el pedal del freno y prosiguen con sus fuertes avances, pese a que muchos expertos consideran que cotizan 'caras' al haber cierta sobrevaloración. Por si esto fuera poco, su gran rival Match Group (dueña de Tinder) está en máximos históricos y ha multiplicado por dos su tamaño en los últimos doce meses. Además, la aparición de la Covid-19 ha relanzando, aún más, a este tipo de negocios.

Con su salida a bolsa, Bumble Inc pretende captar alrededor de 1.000 millones de dólares, lo que le convierte en uno de los desembarcos bursátiles en Wall Street más grandes (y esperados) de las últimas semanas. En función de su precio de salida a bolsa, que está en una horquilla de entre 28 y 30 dólares por acción, su valoración podría alcanzar hasta los 5.500 millones de dólares (4.570 millones de euros), un tamaño similar al que capitaliza Bankia o Bankinter en la bolsa española.

Esta valoración, no obstante, aún estaría muy lejos de Match Group. La propietaria de Tinder y de otras apps de citas como Meetic o PlentyOfFish (POF) ha volado en Wall Street y, gracias a un rally de casi el 100% durante los últimos doce meses, ha elevado su capitalización de mercado hasta los 41.000 millones de dólares. De hecho, cotiza sobre los 155 dólares y en zona de máximos históricos, muy lejos de los 12 dólares por acción a los que debutó a finales de 2015. Todo

Bumble fue creada en 2014 por la cofundadora de Tinder, Wolfe Herd, y salta a los mercados con el objetivo de captar liquidez que le permita hacer frente a una línea de crédito que tiene de 200 millones de dólares y, también, a acometer distintos fines corporativos. Además, comprará o canjeará títulos de sus accionistas previos a su IPO (OPV en España) como Blackstone, que compró la mayoría del capital de la compañía a finales de 2019 en una operación que valoró a la aplicación de citas en unos 3.000 millones de dólares. Negocio redondo para el 'hedge fund' estadounidense puesto que, poco más de un año después, valdrá casi el doble.

Con esta salida a bolsa de Bumble, Blackstone reducirá su participación en el capital. La firma ostenta un 90,9% de las acciones de 'Clase A' y un 40,7% de títulos comunes y, tras la IPO, estos porcentajes caerán hasta el 57,6% y 31,4%, respectivamente, siempre que los encargados de la colocación ejecuten su 'Green Shoe'. Es decir, vendan más acciones de las inicialmente previstas. Por tanto, su participación total en la compañía estadounidense caería del 87,1% hasta el 82,5%.

La evolución de Bumble en los últimos años ha sido imparable. La compañía estadounidense cuenta con más de 40 millones de usuarios mensuales que buscan conectarse entre sí para lograr una cita. De hecho, y con la irrupción de Internet, cada vez más personas optan por encontrar pareja gracias a esta vía. Si tenemos en cuenta tanto Bumble como Badoo, hay un intercambio de más de 150 millones de mensajes al día, según datos a 30 de septiembre y son dos de las apps más taquilleras. Según datos de la consultora Sensor Tower, ambas están entre las cinco aplicaciones de estilo de vida iOS con más ingresos en 30 países (Bumble) y 89 países (Badoo), lo que permitió a la compañía generar unos ingresos de 488,9 millones de dólares en 2019, un 35,8% más que el año anterior.