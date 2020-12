"Las compañías que recortan dividendo se comportan peor que las que lo suben"

Los mercados financieros han asistido a un gran mes de noviembre gracias a los avances en la vacuna contra la Covid-19 y la victoria de Joe Biden. Dos grandes catalizadores que han dado impulso a todas las bolsas y que han provocado que el Ibex 35 sea el que mejor se ha comportado en dicho periodo, lo que ha provocado que numerosos fondos de inversión recuperen parte del terreno perdido y, algunos, los que tienen presencia fuera de España coticen en positivo.

El fondo Baelo Patrimonio, constituido el año pasado, registró un gran comportamiento en 2019 ya que se anotó un 15,1% y este año, tras sacudirse de las caídas por el impacto de la Covid-19, cotiza prácticamente plano y cerca de máximos históricos. Por ello, La Información ha entrevistado a su gestor, Antonio Rodríguez Rico, que invierte en compañías con un historial de dividendos crecientes de manera ininterrumpida y que le ha reportado buenos resultados.

P. El fondo cuenta, a cierre del tercer trimestre, con un 36% de patrimonio en renta fija y un 59% en renta variable. ¿Cómo han evolucionado estos porcentajes durante el impacto de la Covid-19 en los mercados?

R. El fondo tiene una asignación fija que ronda siempre el 60% en renta variable. No es un fondo mixto que modifique su asignación dependiendo de la coyuntura presente o análisis del incierto futuro. En base a esto, durante el impacto de la Covid-19, conforme descendía el porcentaje de acciones en el fondo, se iban comprando más de ellas para volver al peso objetivo.

Sí que se reequilibró la cartera porque los bonos superaron el 44% de peso, porcentaje límite en el que procedemos a vender de lo que se ha encarecido para comprar de aquellos activos que se han abaratado.

Es un fondo formado por acciones de gran capitalización y con un historial de dividendos crecientes. ¿Se les ha acotado demasiado el universo con los recortes o anulación de dividendos por parte de muchas compañías?

No, las acciones con un gran historial de dividendos crecientes han continuado en su mayoría incrementando sus dividendos. En cualquier caso, existen cientos de empresas en el mundo con un historial destacado en el crecimiento de las rentas a sus accionistas, por lo que cuando alguna debe salir de la cartera, tengo muchas opciones para buscar sustitutas si lo necesito.

En cuanto a cómo lo harán en el corto plazo aquellas que recortan, es imprevisible. Eso sí, las estadísticas son muy claras cuando nos cuentan que, el conjunto de acciones que recortan el dividendo, cuanto más largo el plazo después del recorte, mayor el comportamiento negativo con respecto a las que siguen incrementando.

En renta variable española solo cuentan con pequeñas posiciones en Red Eléctrica y Gas Natural. ¿Sólo ven oportunidades en el sector de 'utilities'?

No es que vea oportunidades en el sector, sino que las grandes utilities son tradicionalmente acciones defensivas y suelen tener historiales muy limpios de dividendos crecientes.

En renta fija cuentan con posiciones en el bono de Alemania y también en deuda corporativa. ¿Le queda recorrido a la renta fija tras las compras realizadas por el banco central que han dejado en mínimos la rentabilidad?

Es imposible saber hasta dónde puede bajar el rendimiento de los bonos y, por consiguiente, subir su precio. No hay límite. Cuanto más bajo, más posibilidad de retorno a un rendimiento normalizado, pero no es posible saber cómo acertar con el timing.

En realidad, los bonos cumplen una función de diversificación real y estructural en la estrategia de Baelo. No invierto en ellos buscando un rendimiento, sino la estabilidad que aportan a la estrategia.

Por sectores, tienen un peso cercano al 15% en inmobiliario. ¿No les preocupa el impacto de la Covid-19 y que la recuperación pueda ser más lenta?

Por un lado, representa el 15% de la parte de renta variable, pero no llega a día de hoy al 9% de la cartera total. No me preocupa el impacto por la Covid porque dentro del sector inmobiliario también existe diversificación, ya que Baelo no contiene solo inmuebles sensibles directamente al consumo, sino que también dispone de REITs con carteras de propiedades residenciales o industriales.

Cuentan también con alta exposición (17%) al sector salud y tienen en cartera compañías como Johnson & Johnson. ¿Creen que se han descontado, en general, todas las buenas noticias de la vacuna o todavía quedará más recorrido?

El sector salud es tradicionalmente un sector defensivo y suele tener mucha presencia en carteras de acciones de dividendos crecientes.

Es cierto que ha sido uno de los sectores que mejor se recuperó tras la caída de marzo, pero es complicado especular con su comportamiento a partir de ahora, ya que no depende de lo que haya ocurrido, sino de lo que ocurrirá a partir de ahora, y si el mundo está siempre en un estado de incertidumbre, con la situación que nos está tocando vivir resulta todavía menos útil intentar predecir los sectores ganadores del mañana.

Invierten también en mineras de oro con el objetivo de soportar ciclos de inflación acusados. ¿Cómo ven el escenario de deflación en el que España se encuentra, con medio año en tasas negativas?

La cartera de Baelo está diversificada para tener un comportamiento moderado en cualquier ciclo económico. No solo dispone de acciones relacionadas con el negocio del oro, sino que también contiene REITs, bonos ligados a la inflación y otras acciones de empresas de recursos naturales que suelen tener buen comportamiento en entornos inflacionistas de medio plazo.

Por un lado, el ciudadano medio del mundo desarrollado está muy endeudado e invertido en bienes tangibles como son las viviendas, por lo que una vuelta a un entorno de inflación no sería del todo malo para ellos, ya que su deuda valdría cada vez menos y sus bienes aumentarían de valor. No me imagino a los bancos centrales tomando decisiones que nos favorezcan de forma tan clara. Por otro lado, la impresión masiva de dinero que hemos tenido en 2020 podría generar inflación y subidas de tipos de interés.

Una vez más. No hay forma de prever si tendremos un cambio a entorno inflacionista o seguiremos en el ciclo deflación en el que hemos entrado, como tampoco podemos saber a priori el comportamiento futuro de los tipos de interés o de las decisiones de los banqueros centrales.

La clave es tener una cartera con la que puedas sentirte cómodo en cualquier circunstancia de mercado, aunque tengamos ciclos convulsos de corto plazo como el vivido en 2020.

No han realizado cambios durante el tercer trimestre. ¿Se debe a la gran confianza en la cartera o a que cuesta encontrar oportunidades tras las subidas en los mercados?

Más bien lo primero. Cuanto más cerca esté del 0% en la rotación de los activos de la cartera, mejor para el rendimiento final. La convicción en la estrategia es clave. Todos los métodos y estrategias de inversión tendrán ciclos positivos y negativos con respecto a su mercado o índices de referencia. Si el método es adecuado y coherente, de la fidelidad a la cartera en cada ciclo de corto plazo dependerá el éxito del inversor en el largo plazo.