Banca March saca un fondo para subirse a la ola del medio ambiente y la tecnología

La tecnología, el cuidado del medio ambiente, los factores demográficos y los hábitos y estilos de vida saludables están acaparando cada vez más atención debido a su importancia. De hecho, hace pocas semanas se celebraba la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en Madrid, que ponía de manifiesto que 'Es tiempo de actuar', tal y como mostraba su lema de lucha contra el Cambio Climático.

Estos elementos serán los que marquen la actualidad durante, probablemente, las próximas décadas y el mundo de la inversión no es ajeno a ellos y no solo por la parte de la tecnología sino por el resto de temáticas a las que pueden sacar partido en términos de rentabilidad. Por todo ello, Banca March, a través de Inversis, ha decidido subirse a la ola de estas tendencias actuales y ha lanzado el fondo de inversión March Next Generation, tal y como registraba en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El nuevo fondo, de renta variable internacional será, principalmente, un fondo de fondos. ¿El motivo? Invertirá al menos el 70% del patrimonio en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) financieras, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. Además, contará, al menos, con una exposición a renta variable del 75% y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija principalmente pública y puntualmente privada en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o si fuera inferior, la que tenga el Reino de España en cada momento.

El fondo de Banca March buscará la generación de valor a través de la inversión en fondos y activos buscando oportunidades de inversión que surjan en tendencias actuales entorno al desarrollo tecnológico, el medio ambiente, la demografía y los nuevos hábitos y estilos de vida. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión 'value', a través de la inversión en fondos y activos relacionados con las tendencias actuales que están transformando la sociedad y la economía.

Banca March creará tres clases de participación (A, B e I) en función de la tipología de inversor. La clase 'A' es apta para todo tipo de clientes y cuenta con unos gastos corrientes del 2,6%. Por su parte, el 'B' es solo apto para aquellos que suscriban a través de contratos de gestión discrecional de carteras y/o asesoramiento con coste explícito y los gastos se sitúan en el 1,75% mientras que la 'I' no es apta para cualquiera al requerir una inversión mínima de un millón de euros y tendría unos gastos corrientes anuales del 1,95%.

La clase 'B' de servicio discrecional de carteras es una de las grandes apuestas de Banca March. El curso pasado la firma reforzaba su oferta de servicios con una propuesta de gestión discrecional en megatendencias, que busca rentabilidad más allá de las soluciones tradicionales de banca privada. y que seleccionaba fondos centrados en tres tendencias globales: revolución 4.0; sostenibilidad y medio Ambiente; y demografía y estilo de vida para contribuir a configurar el futuro y conectar con los clientes más jóvenes, que son los que demandan más servicios innovadores.

Recientemente, la gestora Azvalor se desmarcaba de otras firmas como Blackrock o el fondo soberano de Noruega, el Norges Bank, que abogaban por inversiones que cuidaran más el medio ambiente. La gestora española, capitaneada por Álvaro de Guzman, destacaba en la carta mandaba a sus partícipes que criticaba la "moda" de implementar "una ortodoxia de firme compromiso con las normas ESG (ambiental, social y de buen gobierno)" en el proceso de inversión, en tanto que es "el principal responsable de las enormes e inexplicables disparidades de valoración en el mercado". En cuanto a los efectos medioambientales, Azvalor considera que "existe una narrativa de que las compañías mineras y energéticas son intrínsecamente antagónicas al medio ambiente", si bien estos proyectos "se suelen traducir en algo positivo tanto para las economías regionales como para sus habitantes"