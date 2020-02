Santander alerta del daño del coronavirus al turismo... y mira a Amadeus y eDreams

El coronavirus está impactando a los mercados más de lo que se podía esperar en un principio. Los inversores han entrado en modo 'pánico' y están vendiendo títulos no solo de las compañías más afectadas por el brote del virus, como podrían ser las ligadas al sector turismo, sino de todas de manera indiscriminada. No obstante, si algunas están sufriendo el golpe son las aerolíneas y las hoteleras.

En esta línea, Banco Santander alerta en un informe del impacto a corto plazo del coronavirus al turismo. "Mientras que en semanas anteriores el impacto del brote se concentró en China, y las aerolíneas suspendieron rutas, la aparición de un número significativo de casos en otros países y una política de cautela para evitar una mayor propagación, con la cancelación de importantes convenciones sectoriales y eventos deportivos, sin duda tendrán un impacto negativo en los viajes".

En efecto, compañías como IAG han llevado a cabo planes específicos. Sus aerolíneas, entre las que están Iberia o British Airways, han suspendido los vuelos hacia y desde China hasta finales de marzo como medida de prevención ante el brote del coronavirus. No obstante, distintas voces apuntan a que si el COV-19 se convierte en una pandemia "las restricciones de vuelos serían irrelevantes", como ha señalado Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, a la CNBC.

Los analistas del banco presidido por Ana Botín han ido un paso más allá y a las que le afecta de manera mucho más directa ha sumado otras dos: Amadeus y eDreams, proveedoras de software y servicios para las compañías ligadas al sector, y dos de las protagonistas en los mercados (por sus subidas) durante los últimos años. De hecho, la cotizada del Ibex luchaba por la cuarta plaza en capitalización bursátil con BBVA y Telefónica, pero las caídas han hecho que se aleje tras bajar de los 30.000 millones.

Los informes tanto de Amadeus como de eDreams incluyen la palabra 'cautela' y es toda una declaración de intenciones. Esta preocupación es, principalmente, a corto plazo y tiene al coronavirus como principal culpable hasta que ambas compañías rindan cuentas y presenten sus previsiones para este curso, que se podrían ver condicionadas por el impacto económico del virus en sus cuentas.

En el informe de Amadeus titulado 'Cautela hasta conocer las previsiones de la compañía para 2020' destacan que las estimaciones para este curso "podrían reflejar la incertidumbre actual en turno al impacto del brote de coronavirus en el negocio. Mantenemos una postura cautelosa, con un crecimiento previsto del 6,1% en los ingresos y del 8,1% en el beneficio operativo (ebitda) de 2020". De hecho, son más categóricos al destacar que "la incertidumbre podría continuar afectando al sector de viajes a corto plazo, por lo que mantenemos una visión prudente".

Con eDreams son menos optimistas. ¿El motivo? Ven un punto de inflexión en la aparición en los últimos días de varios casos de coronavirus en Italia, uno de sus principales mercados, que representó un 9% de sus ingresos en el ejercicio 2018-2019. "Vemos riesgo para las previsiones de los ejercicios 2019 y 2020, al menos en lo que se refiere a reservas. En este entorno y todavía a cinco semanas del cierre del trimestre, creemos que eDreams podría tener problemas para alcanzar su previsión de reservas del ejercicio 2019/2020 (estimación de +7% frente al 1,7% que prevé Santander), según señalan los analistas de la entidad.

Sin ir más lejos, la propia Aena en su presentación de resultados elevaba su estimación de tráfico para este año y la revisaba desde el 1,1% al 1,9% (2,8% tráfico doméstico y 1,4% internacional) en base al tráfico de los últimos meses de 2019 y al de enero de este año, mejores de lo esperado. No obstante, alertaba de que "esta estimación de tráfico no contempla un impacto potencial del coronavirus en el tráfico aéreo mundial y europeo, en particular", por lo que es probable que se produzca cierta rebaja a posteriori.

Helene Spro, analista de la agencia de calificación europea Scope Ratings, da varios datos interesantes para dibujar un escenario en el sector. "Durante la epidemia de SARS en 2003, el tráfico anual disminuyó un 8% para las aerolíneas de Asia Pacífico, lo que se tradujo en una pérdida de ingresos de 6.000 millones de dólares y las norteamericanas perdieron el 3,7% del tráfico internacional. Ahora, esperamos que el brote de coronavirus tenga un mayor impacto".

De hecho, va un paso más allá y destaca que "aunque el descenso de los precios del petróleo proporciona cierto alivio, la disminución del tráfico de pasajeros y de cargas recortará los márgenes de beneficio hasta que se contenga el brote, por lo que será especialmente importante que puedan reanudar sus operaciones normales a tiempo para la temporada alta de primavera y verano del hemisferio norte".