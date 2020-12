Santander exprime su 'Horizonte': otro fondo más para batir los 2.000 millones

Banco Santander tiene clara la 'hoja de ruta' de su gestora de fondos de inversión. La firma de la entidad presidida por Ana Botín ha protagonizado un gran crecimiento en sus productos de rentabilidad objetivo y, de cara a final de año, se ha propuesto superar los 2.000 millones de euros en suscripciones a través de esta vía. Por ello, ha registrado un nuevo producto de inversión bautizado como 'Santander Horizonte 2027' y que se une a otros cinco más registrados durante este ejercicio.

La gestora del banco cántabro ha recibido la autorización el 11 de diciembre por parte de la CNMV para el 'Santander Horizonte 2027', el sexto producto que lanza la gestora en esta categoría. O, más bien, el tercero puesto que de su 'Horizonte 2025' lanzó una segunda copia mientras que el del 'Horizonte 2026' fueron dos más. Estos lanzamientos han permitido a la gestora ser la entidad que más dinero ha captado en este tipo de productos ya que, según datos de Inverco a cierre de noviembre, la cifra ha sido de casi 1.905 millones de euros. Estas cifras hacen que, previsiblemente, el banco cierre con más entradas que salidas de dinero y compense las 'fugas' que han vivido en otras categorías. Su balance, suscripciones menos reembolsos, durante este 2020 es positivo pero por solo 452 millones.

Fondos de inversión como el 'Santander Horizonte 2025 2' y el 'Santander Horizonte 2026 2' tienen, cada uno, un patrimonio que ronda los 500 millones de euros mientras que el resto de productos de dicha categoría se sitúan por encima de los 240 millones. La entidad cántabra ha lanzado distintas 'copias' debido a que el valor liquidativo de estos productos (su precio) "ha superado el objetivo de rentabilidad a vencimiento" . Además, dado que cuentan con liquidez diaria y carecen de comisión de reembolso, "el partícipe podrá reembolsar sus participaciones en cualquier momento sin comisión o gasto alguno".

El ''Santander Horizonte 2027', el último lanzado, es un fondo de rentabilidad objetivo que pretende recuperar a vencimiento (28 de enero de 2027) el 100% de la inversión inicial a 16 de febrero de 2021 (o mantenida), más cinco reembolsos anuales de participaciones por importe bruto del 0,27% sobre la inversión, con una TAE no garantizada del 0,23%. Por tanto, la rentabilidad bruta estimada de la cartera será para todo el periodo de referencia de 2,65% y permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos, estimados para todo el periodo en 1,31%.

Estos productos han acaparado la atención de un gran número de partícipes y el banco ha decidido lanzar distintas variaciones debido al cierre de los plazos de comercialización de la entidad. No obstante, la rentabilidad que ofrecen este tipo de fondos de inversión ha ido decreciendo debido al escenario de los tipos de interés y los movimientos que se han producido en el mercado, en el que la rentabilidad de la renta fija ha tocado mínimos históricos. De hecho, el bono a diez años español ha caído a rentabilidad negativa por primera vez en su historia.

Los fondos con rentabilidad objetivo son productos de inversión que invierten en determinados activos de renta fija, tanto pública como privada. En el caso del 'Santander Horizonte 2017', y como figura en su folleto, invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes) y también en deuda emitida/avalada por Estados de la Unión Europea y Comunidades Autónomas. Este tipo de fondos son comercializados con una advertencia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya que "no tienen garantía de un tercero, por lo que ni el capital invertido ni la rentabilidad están garantizados".

Los partícipes de fondos de inversión han decidido, ante la vorágine que han vivido los mercados, refugiarse en los productos más conservadores de más largo plazo. De hecho, son pocas las categorías que se han librado de las 'fugas' de dinero ya que la industria, a cierre de noviembre, había sufrido reembolsos salidas de más de 453 millones. La peor suerte se la han llevado los de renta fija de corto plazo (-3.113 millones) junto a los globales y de retorno absoluto, que han superado los 1.400 millones en salidas. En el lado opuesto se han situado los de renta fija largo plazo, con entradas de 2.468 millones y los de renta fija internacional con 2.226 millones, cerrando el podio los de rentabilidad objetivo, con cerca de 1.465 millones gracias, sobre todo, a los productos del Santander.