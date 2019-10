Santander exprime el rally de la renta fija y lanza un fondo sobre deuda soberana 

Numerosos expertos apuntan a que la renta fija vive una burbuja, sobre todo en deuda soberana, que tarde o temprano acabará pinchando. Cada vez más países se financian a tipos negativos y lo hacen en plazos más largos. Por ejemplo; España tiene todas sus letras con tipos negativos y en bonos hasta los siete años, con el diez años ofreciendo una rentabilidad del 0,208% mientras que en Alemania dicha referencia está en el -0,466%.

Con este escenario, algunas casas de análisis han optado por ponerse 'cortos' en el bund, bono a diez años alemán, como es el caso de Buy & Hold. De hecho, numerosas firmas que invierten en renta fija comienzan a olvidarse de la deuda pública y optan por comprar deuda privada, que ofrece unos precios interesantes. La gestora Altair Finance señalaba, en uno de sus últimos informes, que "la renta fija corporativa sigue en niveles caros más de salida que de entrada".

Esta posible burbuja se hace evidente si atendemos a la rentabilidad que han logrado muchos fondos de renta fija o garantizados. De hecho, muchos de estos productos han ganado en seis meses lo que tiempo atrás tardaba tres años en conseguirse, como afirman muchos expertos, lo que ha provocado que muchos garantizados no den más rentabilidad tras alcanzar su objetivo. No obstante, aún hay gestoras que confían en que la deuda soberano no pise el frente y se han lanzado a vender nuevos fondos, como es el caso de Banco Santander.

La gestora de fondos del banco presidido por Ana Botín ha lanzado Santander Renta Fija Soberana, que invertirá el 100% de su exposición en activos de renta fija pública y/o privada, de emisores OCDE y sin emergentes. No obstante, según el folleto registrado en la CNMV más del 50% del patrimonio se invertirá en deuda pública de países de la zona euro y tiene la posibilidad de invertir hasta un 10% en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Las emisiones en las que invertirá el Santander Renta Fija Soberana tendrán un rating o nota mínimo de BBB- o Baa3, es decir, grado de inversión por parte de las grandes agencias de calificación, mientras que si no existiera rating para las emisiones se atendería al del emisor. No obstante, el organismo presidido por Sebastián Albella ha lanzado una advertencia al señalar que "este fondo puede invertir un 15% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, es decir, con un alto riesgo de crédito".

Este fondo de inversión será apto para todo tipo de partícipes ya que la inversión mínima será de solo una participación. Los gastos totales del fondo se sitúan en el 0,32% al contar con una comisión de gestión anual del 0,2% del patrimonio mientras que la de depositaría se sitúa en el 0,07%.

La gestora de Banco Santander es la segunda con más patrimonio en renta fija tras Caixabank. La firma de Ana Botín cuenta con 35 fondos en dicha categoría y un patrimonio de 11.339 millones frente a los 17.842 millones de la entidad catalana o los solo 3.686 millones que tiene BBVA, según datos de la patronal Inverco. No obstante, la gestora del banco presidido por Carlos Torres supera a la entidad cántabra en el global al ser la segunda mayor por tamaño.

Recientemente, Banco Santander ha lanzado su servicio de gestión discrecional de carteras bautizado como 'Mi Cartera Santander' y que consta de cinco perfiles que invertirán en los mejores fondos de la entidad y de terceros, delimitando los niveles de riesgo y, por ende, la exposición máxima a renta variable, high yield y divisas. De hecho ,este servicio estará destinado a residentes y contará con una inversión mínima de 10.000 euros.