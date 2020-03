Santander bendice a Red Eléctrica como la mejor 'utilitie' europea para invertir 

Banco Santander ha analizado las redes de la península ibérica, entre las que se incluyen Red Eléctrica, Enagás y la portuguesa Redes Energéticas Nacionais. En el informe la primera, presidida por Beatriz Corredor tras la dimisión de Jordi Sevilla, sale muy bien parada y no solo porque sea mejor opción de inversión que sus 'rivales' sino porque también "ofrece la mejor relación rentabilidad/riesgo del grupo de utilities europeas".

Los expertos del banco presidido por Ana Botín consideran el castigo 'injustificado' y motivado por el aumento de la preocupación por la posibilidad de que haya una recesión económica, lo que ha disparado la prima de riesgo de España. Además, ha provocado cierto 'temor' a un colapso de la demanda y de los precios de la electricidad y del gas, que ha hecho que los inversores se lancen a vender acciones del sector, con el consiguiente castigo en sus cotizaciones. Por ejemplo, Redes Energéticas Nacionais cae un 26,8% desde el 19-F mientras que Enagás retrocede un 23,6% y Red Eléctrica se deja cerca de un 20%. Es decir, han caído bastante menos que sus respectivos índices.

Las compañías de redes han caído en bolsa pese a las grandes fortalezas de su negocios. "Su negocio no sufre riesgo de volumen, no tienen exposición a los precios de la electricidad o el gas, presentan exposición positiva a la caída de los tipos de interés y ofrecen altas rentabilidades por dividendo, con poco riesgo de recorte, en nuestra opinión". Por tanto, y con este escenario, las redes ibéricas son la clase de activo que más les gusta a los analistas de Santander.

Mira también El virus también pone a prueba los planes de emergencia en empresas energéticas

Red Eléctrica es la compañía que más les gusta al ofrecer mejor rentabilidad/riesgo del grupo de 'utilities' europeas, que ya aconsejaban 'comprar' y han elevado a dicha recomendación a sus otras dos rivales. De REE ven con buenos ojos el cambio en la presidencia con la entrada de Beatriz Corredor ya que "la sustitución del presidente es una buena noticia. Creemos que se va a centrar en su negocio principal, algo que aumenta las posibilidades de una política de dividendos más generosa en el futuro".

Los expertos de Santander, no obstante, han recortado su valoración para Red Eléctrica de los 21,5 a los 18,1 euros por acción, lo que le otorgaría un potencial alcista del 15% pese al 'tijeretazo'. No obstante, su marcha puede ser más positiva ya que han valorado Hispasat con un descuento del 50% frente al precio pagado. Además, recalcan que "nuestro precio objetivo puede quedarse corto ya que consideramos que los ingresos que la CNMC estima para REE son demasiado conservadores y no hemos supuesto ninguna extensión de vida de los activos anteriores a 1998 ni que se ingrese importe alguno por el caso de lesividad".

El caso de Redes Energéticas Nacionais y Enagás también es significativo. ¿El motivo? Los expertos del banco cántabro les otorgaban una recomendación de 'infraponderar' o reducir exposición pero en este último análisis les mejoran hasta 'comprar'. En el caso de la lusa destacan que su perfil de riesgo "ha mejorado significativamente, gracias a la reducción del dividendo extraordinario" mientras que la compañía española tiene una rentabilidad por dividendo superior al 10% que puede sufrir recortes significativos antes de dejar de ser atractiva y pese a que "hemos valorado Tallgrass al 50% del precio pagado por Enagás".

Red Eléctrica ha garantizado la continuidad del suministro eléctrico por el coronavirus. La compañía ha decidido poner un tercer centro de control que se une a los otros que ya tenían y que operan con equipos independientes para asegurar la seguridad del suministro eléctrico. No obstante, la demanda eléctrica ha caído entre un 5% y un 10% en los últimos siete días respecto al consumo previsto, según datos de la propia REE, por lo que el aumento en los hogares no compensa la caída brusca de las empresas.