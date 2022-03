Los bancos centrales despegan sus tipos por la inflación con UE y Japón en tierra

Los bancos centrales están decididos a controlar la inflación, disparada desde la pandemia y con previsión de que vaya en aumento ante los efectos de la guerra en Ucrania. No obstante, otro de los riesgos del conflicto bélico es su peso sobre la actividad económica y la amenaza de recesión, a lo que no ayuda la falta de flexibilización monetaria. Ante esta disyuntiva, la presión inflacionista ha peso más para los principales responsables monetarios que apuestan por la subida de tipos de interés. Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ) se desmarcan de esta tónica general y se limitan a ajustar las compras de deuda para contener el alza de precios.

La invasión rusa de Ucrania marcó un punto de inflexión para las perspectivas de crecimiento de la economía mundial que ya se estaban moderando debido a los riesgos de la inflación. El año pasado el incremento de los precios comenzó a despuntar tras la reapertura después de los confinamientos y, en especial, se disparó el coste de la energía y las materias primas ante la crisis de suministros. Ahora la situación se agrava como consecuencia de las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia por el ataque a su país vecino. Así, la previsión de que en 2022 la inflación se modere, como preveían los bancos centrales hace unos meses, queda lejos.

No obstante, en este escenario conjunto de ajuste monetario cada banco central juega en su propia 'liga' con diferencias en el ritmo o condiciones. La Reserva Federal de EEUU (Fed) decidió tras su reunión de este mes de marzo elevar sus tipos de interés al 0,5% (sumó 25 puntos básicos) después de que la inflación en el país acumulara en los últimos meses máximos desde hace 40 años. En febrero se disparó al 7,9% interanual, aunque continuará en aumento ante una "presión alcista adicional" sobre los precios debido a la guerra, como reconoció el propio presidente de la Fed, Jerome Powell. Hasta ahora había evitado la subida de tipos ante el riesgo de que penalizara su crecimiento. Sin embargo, la decisión llega tas consolidarse las cifras de empleo en EEUU. De hecho, Powell destacó su "atractivo" mercado laboral.

Antes de su paso al frente, otros bancos centrales se adelantaron ante su menor margen de maniobra. Fue el caso de Noruega, el más precoz para iniciar el despegue de tipos. En septiembre los subió al 0,25% y en diciembre hasta el 0,5%, mientras se espera un nuevo aumento en su próxima reunión el 24 de marzo. El coste del dinero ya es más caro en Reino Unido (0,75%), donde el Banco de Inglaterra (BoE) anunció este jueves el tercer incremento consecutivo. No obstante, con su economía enfrentando los altos precios de la energía y pese a la previsión de que la inflación supere el 8% en los próximos meses, suavizó su lenguaje sobre la necesidad de más aumentos.

La atención se dirige ahora a la zona euro, donde el coste de financiación se mantiene en el 0% -inamovible desde 2016- por decisión del BCE. Su movimiento frente a la inflación, que se sitúa ya en el 5,9%, se limita al ajuste de las compras de deuda. Este mes de marzo se da por finalizado el programa de la pandemia (PEPP), mientras que también acelera en la reducción de las compras del APP durante el segundo trimestre. Rehúye, por tanto, todavía de las subida de tipos y tras su última reunión la semana pasada se limitó a indicar que el primer incremento se producirá "un tiempo después" del fin de las compras netas del APP.

Mientras tanto, el incremento de precios no tiene fin, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya ha avisado que el peor escenario ante la guerra puede disparar la inflación por encima del 7% y hasta dos países ya superan los dos dígitos, Lituania y Estonia.

Entre las grandes economías también destaca el nulo movimiento en la tasa de interés de Japón, que se mantiene incluso en negativo (-0,1%), también desde 2016. Sin embargo, su realidad choca frontalmente con la de la mayor parte del mundo. El país asiático cuenta con una de las tasas de inflación más bajas, del 0,5%, y el banco central no prevé que vaya a superar el objetivo del 2% este año, incluso teniendo en cuenta el aumento de los costes de la energía. El IPC japonés acumula años sin apenas movimientos y lejos de la meta para la estabilidad de precios.

Rusia aplicó el mayor alza de tipos de su historia ante la guerra

La volatilidad que provocó en el mercado la ofensiva rusa en Ucrania obligó al Banco de Rusia aplicar la mayor subida de la historia con el objetivo de frenar la debacle del rublo ruso. Como resultado, el país cuenta con las tasas de interés más elevadas (20%) entre las mayores economías. En concreto, subió más del 1.000 puntos básicos a su tasa del 9,5%. Anteriormente, en marzo de 2021, la autoridad monetaria rusa decidió subir tipos por primera vez en tres años con el objetivo de poner freno a la inflación.

Sin embargo, la guerra iniciada por Vladimir Putin obliga a su país a incumplir su objetivo, situado en el 4%. La inflación rusa superó el 9% en el mes de febrero, desde el 8,7% del mes anterior, la mayor subida desde enero de 2016. Además, las previsiones no son optimistas y en las últimas dos semanas los precios ya se han disparado más que todo lo que el Banco de Rusia esperaba para este año. Todavía no han actualizado las previsiones tras el conflicto en Ucrania y las sanciones de Occidente que buscan asfixiar su economía.

Turquía mantiene tipos al 14%, mientras China rebaja

Por su parte, Turquía también cuenta con una de las tasas de financiación más altas, aunque su banco central ha aplicado recientemente una política a contracorriente del mercado, rebajando los tipos a petición de su presidente, Recep Tayyip Erdogan, que defiende una política cuestionada por analistas. La inflación alcanzó el pasado febrero el 54%, un dato inédito en 20 años. El banco emisor movió por última vez el precio del dinero el pasado diciembre, cuando recortó 100 puntos básicos los tipos de interés, en la que fue entonces la cuarta bajada consecutiva. El Ministro de Finanzas, Nureddin Nebati, confió ayer en que conforme se reduzca la tensión internacional la inflación se reduzca: "Especialmente a partir de finales de año vamos a ver la caída (de la inflación) y la rápida normalización del todo".

Y mientras las principales economías apuestan por endurecer o al menos mantener las políticas monetarias, China marca la nota discordante. En enero decidió recortar el tipo de interés aplicado a la facilidad de préstamo a los bancos con un año de vencimiento, en su primer recorte en dos años. Desde entonces no ha vuelto ha modificar su política, pero las últimas declaraciones del viceprimer ministro y mano derecha económica de Xi Jinping , Liu He, mostrando su compromiso con el mercado y la economía anticipan una flexibilización monetaria, con una inflación (3,7%) que no ha llegado a alcanzar las elevadas tasas de Occidente.