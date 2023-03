Los bancos se desploman en Europa tras el 'crash' bursátil de SVB en EEUU

Los bancos se desploman en Europa este viernes arrastrados por el desplome de sus pares americanos en la tarde del jueves, cuando registraron su peor día en bolsa desde la pandemia de 2020. El crash bursátil registrado por el californiano SVB Financial (-60%) y el episodio de pánico bancario entre sus clientes provocase un efecto arrastre en el resto de entidades financieras en EEUU, esta noche en Asia y ahora en el Viejo Continente.

En el Ibex 35, los siete grupos financieros registraron sustanciales caídas. Banco Santander se desploma un 6%, Sabadell un 5,5%, mientras que BBVA y Caixabank se dejan un 4% cada uno. Unicaja y Bankinter también pierden en torno a ese porcentaje y la asegurador Mapfre se sitúa en esa línea. En Europa, las principales entidades financieras también registran descensos de gran envergadura. El alemán Deutsche Bank se desploma un 8%, el holandés ING cae un 6% y el francés Société Générale un 5,5%.

El pánico se extendió en el sector de las startups por las preocupaciones sobre la salud financiera de Silicon Valley Bank (SVB Financial), uno de los principales prestamistas de la próspera región de California. Los nervios se exacerbaron tras el llamamiento a la retirada de depósitos del fondo Founders Fund, impulsado por Peter Thiel, y de otros inversores de capital, según informa Bloomberg.

SVB anunció el miércoles por la noche una ampliación de capital por sorpresa por 2.250 millones de dólares tras registrar una pérdida en su cartera de préstamos pero también de bonos hipotecarios y del Tesoro. El temor al impacto de la subida de tipos de interés en las carteras de renta fija de los bancos provocó un contagio a todo el sector. Los cinco grandes bancos comerciales de EEUU también se desplomaron en Wall Street. JPMorgan (-5,4%), Bank of America (-6%), Wells Fargo (-6,1%), Citi (-4%), US Bancorp (-7%) y PNC Financial (-5%) registraron su peor día en meses.