¿Están los bancos de Estados Unidos infravalorados en bolsa para invertir?

Las entidades financieras de Estados Unidos también han sufrido el revés generalizado del mercado. Es por eso que muchos inversores se están preguntando si los bancos de Wall Street están cotizando a precios de ganga y si continúan presentando una sólida oportunidad de compra a pesar de la volatilidad del mercado a corto plazo. En este sentido, parece que algunos analistas consideran que nos encontramos ante un punto clave.

En reciente informe de Oppenheimer, el analista Christ Kotowski, aseguró que esperaba que se produjeran tendencias fundamentales generalmente favorables para el sector financiero estadounidense en el transcurso del año. “Creo que las entidades financieras podrían navegar con éxito en un entorno macroeconómico desafiante”, destacó. “Mientras no haya problemas crediticios significativos (que no vemos como un problema a corto o medio plazo), los bancos están mucho mejor posicionados que la mayoría de las industrias para gestionar en tiempos de volatilidad del mercado y mantener los rendimientos”, escribió. “Las instituciones financieras están dramáticamente infravaloradas”, añadió.

Los bancos no tienen que lidiar con algunos de los principales problemas que afectan a otros sectores, incluidas las cadenas de suministro, la escasez de piezas o los cuellos de botella en la fabricación, según apuntó el analista. Dicho esto, serían sensibles a una recesión económica mundial, especialmente si eso frena el crecimiento de los préstamos, los márgenes o la calidad crediticia. Pero incluso entonces, ahonda Kotowski, no serían “el primer grupo en verse afectado, ni se verían penalizados de manera desproporcionada en comparación con el resto del mercado”.

Kotowski sigue recomendando invertir Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Jefferies, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, SVB Financial Group y U.S. Bancorp. De cara a la temporada de ganancias del segundo trimestre, el analista reconoció que era “razonable esperar algo de ruido”, especialmente entre los bancos de inversión, a medida que se acumulan los resultados. Sin embargo, fuera de la banca de inversión, prevé que los negocios sigan como siempre. “Es probable que muchos prestamistas reafirmen los pronósticos que proporcionaron en las llamadas de ganancias de abril durante las próximas semanas”, predijo el experto a lo largo del informe.

Por su parte, el analista de Deutsche Bank, Matt O'Connor, también espera resultados sólidos en el segundo trimestre del sector bancario estadounidense. De hecho, concretó que es probable que los ingresos netos por intereses sean sólidos y que el crecimiento de los préstamos sea fuerte, pero que el temor a una posible recesión seguirá arrastrando los precios de las acciones a la baja: “pensamos que las acciones bancarias ahora están valorando un riesgo de recesión del 65-75%”.

Aún así, aunque la perspectiva de tres a seis meses sigue siendo incierta, es probable que las acciones estén cotizando a niveles más altos dentro de un año, escribió O'Connor. “Y en comparación con el S&P 500, los bancos cotizan con un descuento del 40% al 45% según las expectativas para el año fiscal 2022”, resaltó. Bank of America y U.S. Bancorp son dos de sus mejores opciones.

Los analistas de Bank of America ven las cosas de manera menos positiva. A principios de esta semana, el equipo de analistas de BofA elevó el rating de Goldman Sachs a comprar desde neutral, diciendo que las acciones podrían ofrecer a los inversores protección contra la recesión económica. Sin embargo, aclararon que la actualización no fue un respaldo del sector bancario. “Los bancos con libros de préstamos más grandes se verán afectados por un empeoramiento del contexto económico”, escribieron.

El optimismo volverá

No obstante, los inversores que son "apáticos" o negativos hacia los bancos cambiarán su postura en la segunda mitad del año, según el principal analista bancario de RBC Capital Markets, Gerard Cassidy. El experto predice que el optimismo regresará debido al fuerte crecimiento de los ingresos y al optimismo en torno al crédito. “Realmente podríamos ver al inversor volviendo a las acciones bancarias”, comentó. “En estos niveles de valoración, hay una desventaja limitada a partir de aquí, pero creo que a medida que la gente se dé cuenta de que los bancos simplemente no tendrán los problemas crediticios que tuvieron en 2008-2009, ese será el verdadero punto de reunión para poseer estas compañías en cartera”, auguró.

Cassidy, uno de los analistas mejor calificados por Institutional Investor, realizó su última previsión después de que la Reserva Federal revelara los resultados de sus test de estrés más recientes. Los resultados determinaron que los 34 bancos tienen suficiente capital para cubrir una fuerte recesión. “Los resultados fueron bastante positivos”, indicó. “Uno de los principales riesgos que escuchamos de los inversores hoy en día es que les preocupa que las pérdidas crediticias aumenten y eso no genera ahora mismo mucho miedo”, terminó.