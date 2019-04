Bankia 'cierra' su garantizado al captar 150 millones y poner altas comisiones 

El boom de los fondos garantizados no cesa pese a que es un producto que puede resultar muy poco rentable e incluso provocar pérdidas a sus inversores si optan por invertir meses después de su lanzamiento. El Bankia Garantizado Valores Responsables ha sido uno de los que ha captado gran cantidad de dinero ya que este lunes la gestora de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri comunicaba que su patrimonio había alcanzado los 150 millones de euros.

El producto financiero de la entidad ha logrado suscitar el interés de numerosos partícipes. El fondo garantizado, constituido el 1 de febrero de este año, ha atraído en poco más de dos meses unos 6.579 inversores que, por tanto, han invertido cerca de 22.800 euros de media. De hecho, otros fondos de la gestora no han logrado captar tantos partícipes ya que el Bankia Garantizado Rentas 15, lanzado a mediados de 2016, solo cuenta con 5.006 inversores.

La entidad ha realizado cambios en el fondo garantizado. Bankia no aplicaba comisiones hasta el 26 de abril o hasta que alcanzara el patrimonio de 150 millones de euros, por lo que ya pondrá en marcha comisiones que serán de un 5% en el caso de suscripción y un 3% para los que opten por realizar reembolsos fuera de las ventanas de liquidez. La gestora del banco ha señalado que "cuando se alcanza el volumen acordado, en la práctica, se limita la entrada de nuevos inversores. Precisamente, se fija una comisión de suscripción del 5% para desincentivar totalmente la suscripción, pero en ningún caso tiene un carácter recaudatorio".

No obstante, se trata de un cierre de comercialización a nuevos inversores ya que desde el 12 de abril el volumen máximo a suscribir será de una participación y resultarán de aplicación las nuevas comisiones de suscripción y reembolso. Es decir, solo se podrán invertir 100 euros que es el valor liquidativo, a precios de mercado, de cada participación. El objetivo de la alta comisión de reembolso es "evitar movimientos de partícipes que puedan alterar la estructura financiera del fondo", según destacan desde Bankia.

De hecho, la CNMV lanzaba una advertencia en la mayoría de folletos al destacar que "las inversiones a largo plazo realizadas están expuestas a alto riesgo de mercado por lo que los reembolsos realizados antes de vencimiento pueden suponer pérdidas importantes para el inversor. A pesar de la existencia de una garantía, existen cláusulas que condicionan su efectividad".

Por tanto, desde el supervisor de los mercados destacan que es clave consultar el folleto del fondo de garantizado a acudir al apartado de 'garantía de rentabilidad'. En el mismo se destaca que el producto garantiza a vencimiento (16 de mayo de 2025) el 100% de la inversión inicial mantenida más el pago anual del 0,15% bruto sobre el patrimonio invertido, mediante reembolsos obligatorios. Además, si en cada fecha de observación anual el valor final de cada acción (AXA, Repsol y Orange) supera o iguala el 100% de su valor inicial, obtendrá un 0,7% adicional, por lo que si no se cumple, no se paga ese año.

La gestora, que ha realizado simulaciones en virtud de los escenarios pasados, resalta que el fondo garantizado probablemente no de más de ese 0,15% ya que obtener ese 0,7% adicional es, cuanto menos, difícil. De hecho, la probabilidad de obtener una TAE igual al 0,15% es de un 86,38%, tal y como recoge su folleto. Por su parte, se estima en un 90% la probabilidad de que la rentabilidad sea inferior al 0,38% TAE (con el límite del 0,15%).

Bankia ha destacado, en referencia a la poca rentabilidad del fondo, que "en principio, podría parecer una rentabilidad no muy atractiva, pero no lo es si se tiene en cuenta que la rentabilidad de un bono del Gobierno español a esa fecha no supera el 0,25% y el bono alemán de igual plazo tiene una rentabilidad negativa del -0,30%. El fondo está diseñado para clientes que quieren una inversión segura y positiva, con independencia del plazo".