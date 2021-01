Batalla por los 200.000 millones: Bezos y Musk aspiran a superar dicha fortuna

La batalla por ser el hombre más rico del planeta se libra en los mercados. Elon Musk, gracias al rally que ha experimentado Tesla, se ha aupado este jueves a la primera plaza entre las grandes fortunas del planeta y ha protagonizado el 'sorpasso' al desbancar a Jeff Bezos, fundador de Amazon, de la primera plaza. La misión, que parecía una utopía hace algunos unos meses, se ha tornado en realidad aunque les separan escasos millones de dólares, según el ranking de billonarios de Bloomberg.

Esta 'rivalidad' ha provocado no solo que esté en juego la primera plaza como el hombre más rico del planeta. Los dos empresarios optan a alcanzar (y superar) la fortuna de los 200.000 millones de dólares, una cifra 'psicológica' que no acaricia el fundador de Amazon, el único en alcanzarla, desde el último verano y de la que están a menos de 10.000 millones. Desde entonces, las acciones de la empresa de comercio electrónico han entrado en un rango de precios en el que se han estancado. No obstante, los bancos de inversión prevén que lo rompa al alza en cualquier momento ya que le asignan un precio objetivo de 3.825 dólares frente a los 3.138 dólares en los que cotiza.

Elon Musk ha llegado con ímpetu a dicha batalla gracias al ascenso meteórico de Tesla en Wall Street. La compañía ha multiplicado por ocho (+705%) su tamaño bursátil y ya tiene una capitalización por encima de los 715.000 millones de dólares. Este boom en bolsa ha provocado que saltara al S&P 500 y que los bancos de inversión difieran sobre sus previsiones. JP Morgan señala, en su último informe sobre la cotizada, que está sobrevalorada mientras que Morgan Stanley elevó su precio objetivo desde los 540 hasta los 810 dólares (cotiza en 755 dólares) y describió a Tesla como 'la elegida'.

Esta buena marcha de Tesla ha estado respaldada por sus buenos datos de comercialización. El fabricante de coches eléctricos vendió 509.737 vehículos durante el año pasado, lo que supone un aumento de un 40% desde 2019. Estas cifras suponen un nuevo hito para la compañía pese a la pandemia, y del que Elon Musk, dijo estar "muy orgulloso". De ellos, 180.570 han sido entregados en el último trimestre de 2020, lo que provocó que batieran las expectativas de los bancos de inversión, que esperaban que se hubieran vendido unos 174.000 coches en dicho periodo.

Este ascenso meteórico de Tesla en bolsa ha dado grandes alegrías a sus accionistas y cierta decepción en aquellos que se plantearon invertir en el fabricante de coches eléctricos pero, finalmente, no lo hicieron pensando que cotizaba por encima de su valor real. Entre los grandes accionistas que pudieron irrumpir en su capital e incluso llevar a cabo su compra, estuvo Apple. El propio Elon Musk reconoció que contactó con Tim Cook, CEO de la tecnológica, para la venta de la compañía, aunque el directivo se negó a dicha reunión. ¿El importe? 60.000 millones de dólares en 2017, coincidiendo con los problemas de fabricación del Model 3.

En esta pugna que libran los dos empresarios estadounidenses no está Bill Gates. El fundador de Microsoft se ha asentado en la tercera posición con un patrimonio de 132.000 millones de dólares y está bastante alejado de Jeff Bezos y Elon Musk. No obstante, su inmediato perseguidor Bernard Arnault, dueño de Louis Vuitton, está a cierta distancia puesto que su fortuna es de 114.000 millones de euros. Por su parte, el quinto más rico es otro rostro conocido del sector 'tech' como Mark Zuckerberg, con un patrimonio en torno a los 100.000 millones.

Entre las primeras posiciones no encontramos a Amancio Ortega. El empresario gallego, la mayor fortuna de nuestro país, acusa la caída que ha sufrido Inditex en la bolsa española y que le ha relegado a la posición 14 en el ranking de billonarios que elabora Bloomberg. El patrimonio del fundador de la empresa textil es de 67.800 millones de dólares y tiene por delante al hindú Mukesh Ambani con 73.900 millones; y por detrás a Rob Walton, hijo de los co-fundadores de Walmart, con 63.800 millones.