De Apple a Beyond Meat: BBVA aflora por vez primera a la SEC su cartera en EEUU

BBVA ha desvelado, por primera vez, la cartera global de inversiones que tiene en Estados Unidos y que asciende a 3.165 millones de dólares (2.920 millones de euros), según ha remitido a la SEC en el documento 13-F. La novedad radica en que la entidad presidida por Carlos Torres lo ha hecho teniendo en cuenta todas las principales divisiones de gestión de activos e, incluso, BBVA S.A. Esta sociedad se une a otras nueve como son BBVA Asset Management (su gestora de fondos de inversión), BBVA Pensiones (su gestora de fondos de pensiones), BBVA Bancomer Gestión, Garanti Asset Management, BBVA Suiza, BBVA Francés Asset Management, BBVA Asset Management Continental, Seguros BBVA Bancomer y BBVA Fiduciaria.

Por tanto, la entidad vasca ha comunicado las inversiones que tiene en Estados Unidos de manera global y, también, como venía haciendo de manera individualizada. Esta situación nueva para BBVA es habitual en Banco Santander, que sí publica su cartera global desde, al menos, el cuarto trimestre de 2016 y tiene en cuenta las inversiones de Banco Santander International, Banco Santander International SA, SAM Investment Holdings, Santander Equity Investments y Santander Holdings USA. Desde el propio banco no hubo comentarios acerca de por qué ahora sí facilitaron la visión global.

La mayor posición de BBVA en Estados Unidos es en el ETF iShares Short Treasury Bond, con cerca de 220 millones de dólares, equivalentes a un 6,95% de todo el patrimonio. Esta posición está muy presente en los fondos más conservadores de la entidad o de renta fija ya que se trata de un producto de Blackrock que invierte en bonos del Tesoro de EEUU, con plazos muy cortos, de entre un mes y un año. Desde su lanzamiento, en 2007, ha ofrecido una rentabilidad anualizada del 1,03%.

Mira también BBVA asegura que el 'forensic' descarta la implicación de Torres en el caso Villarejo

La segunda y tercera mayor posición son conocidas por todos los inversores de Wall Street: Apple y Microsoft. En la compañía fundada por Steve Jobs tienen un 3,47% del patrimonio... y estarán contentos con dicha inversión ya que la 'manzana verde' cotiza en máximos históricos y casi ha multiplicado su precio en los últimos doce meses. Por su parte, la empresa creada por Bill Gates no le va a la zaga, ya que está en zona de máximos y despunta más de un 70% a un año.

El resto de posiciones están copadas por fondos cotizados de renta fija similares a su mayor posición o por grandes tecnológicas protagonistas en Wall Street. Por ejemplo, en el primer grupo se encuentran el iShares 1-3 Year Treasury Bond o el iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond mientras que en el segundo destacan algunas de las 'FAANGs' como Google, Facebook y Amazon.

Beyond Meat se sitúa, sin lugar a dudas, entre las inversiones más llamativas del banco ya que fue una de las salidas a bolsa que mayor éxito tuvo en Wall Street. Las 'burgers' veganas, que cuentan con inversores ilustres como Bill Gates o Di Caprio y que están apadrinadas por estrellas de la NBA, salían al parqué a 25 dólares por título y actualmente cotizan en los 116,22 dólares, llegando incluso a alcanzar los 234,9 dólares. Si bien el banco no acudió a su OPV, si le saca gran rentabilidad puesto que irrumpió en los 75,6 dólares de media.

La entidad también cuenta con posiciones de 'rivales' del sector como Goldman Sachs, Bank of Montreal, Royal Bank of Canada o Bank of America. De hecho, incluso cuenta con posiciones en ADR de Banco Santander y en métodos de pago como Visa. De hecho, su exposición al sector es de casi un 33% ( la mayoría en ETFs en los que la entidad tiene posiciones), mientras que en tecnológicas de Wall Street tiene un 22%.

El informe 13F que ha enviado BBVA a la SEC es un informe con carácter trimestral que realizan aquellas compañías que cuentan con activos bajo gestión que alcanzan, como mínimo, los 100 millones de dólares (92,3 millones de euros). En el mismo, comunican las posiciones que tienen en activos y es, similar, a la información pública periódica que remiten los fondos de inversión de nuestro país a la CNMV.