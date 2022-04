BBVA sube un 23% la opa sobre Garanti para contentar a los accionistas turcos

La petición de dinero ha tenido respuesta inmediata. BBVA ha anunciado la mejora del precio de su oferta de compra sobre el 50,15% del capital que no controla en Garanti para evitar que la operación fracase. La entidad española eleva su opa de 12,2 a 15 liras por acción, un 23% más que su anterior propuesta de noviembre y que ha quedado desfasada en la recta final de la operación, que iba a finalizar este próximo viernes pero que se extenderá otras dos semanas (hasta el 18 de mayo) tras su modificación.

Los accionistas turcos estaban demandando una mejora de las condiciones, como avanzó 'La Información' la semana pasada. El importe máximo a desembolsar por BBVA será de 31.595 millones de liras turcas (equivalente a aproximadamente 1.985 millones de euros) asumiendo que todos los accionistas minoritarios de Garanti BBVA vendan sus acciones.

Esto supone incrementar el coste máximo de la opa en unos 300 millones de euros adicionales (unos 6.000 millones de liras), aunque queda lejos de los términos financieros que se plantearon hace seis meses. El nuevo tipo de cambio de referencia de la opa es 15,9 liras por euro.

Como consecuencia del incremento en el precio de la OPA Voluntaria, y de acuerdo con la normativa de OPAs turca (Communiqué on Takeover Bids (Pay Alım Teklifi Tebliği) no. II-26.1), el periodo de aceptación de la opa voluntaria se extenderá por un plazo de 2 semanas (siendo el 18 de mayo de 20223 el último día del periodo de aceptación de la opa voluntaria). "De acuerdo con la normativa de OPAs turca, el precio de la OPA Voluntaria no puede modificarse durante esta extensión de 2 semanas del periodo de aceptación", explica la entidad en su comunicación.

Según la estimaciones que BBVA ha enviado a la CNMV, los impactos financieros de la OPA Voluntaria para BBVA dependerán del porcentaje de los accionistas de Garanti BBVA que decidan aceptar la oferta y vender sus acciones. BBVA estima un impacto máximo de aproximadamente menos 34 puntos básicos en el Common Equity Tier 1 (“fully loaded”), suponiendo que todos los accionistas de Garanti BBVA acepten la oferta.

Pese a que la presencia de inversores internacionales ha permanecido estable desde que se planteó la operación en noviembre, la incorporación de nuevos accionistas ha provocado un aumento de la cotización de 12,2 a más de 14 liras por acción. Ahmet Hamdi Okumus, gestor del RPD Fund Management que cuenta con el 0,8% del capital de Garanti, pidió públicamente más dinero al banco español por sus acciones y otros grandes inversores también.

Por detrás de BBVA se encuentran firmas como Helikon (4,85%), Invesco Adviser (2,2%), Vanguard (1,5%), Capital Group (1,2%), Fidelity (1,1%), APG AM (1%), Robeco (1%), Norges Bank (0,7%) y Blackrock (0,7%), entre otras. Son los destinatarios perfectos de la oferta y controlan el 15% de Garanti.