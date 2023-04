El BCE no descarta volver a subir los tipos 50 puntos básicos en la reunión de mayo

Las subidas de tipos agresivas de 50 puntos básicos no están fuera de la agenda la reunión del 4 de mayo del Banco Central Europeo (BCE), según afirmó Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo de la autoridad monetaria. En una entrevista con el digital Político, Schnabel destacó que la evolución de la inflación y la economía serán los factores decisivos , que seguirán tomando decisiones con enfoque 'reunión a reunión' en función de los datos sin un objetivo de tipos definido.

"Dejamos muy claro que la decisión dependerá estrictamente de los datos. Por lo tanto, vamos a ver todos los datos disponibles en ese momento. Los datos que tenemos hasta ahora muestran que la inflación es más alta y la economía más resistente de lo proyectado", ha asegurado Schnabel. "La dependencia de datos significa que 50 puntos básicos no están descartados", añadió la alemana.

La inflación subyacente sigue sorprendiendo al alza y se encuentra en un máximo histórico, lo que sugiere que aún no se puede declarar la victoria sobre la inflación. "Necesitamos ver una caída sostenida en la inflación subyacente que nos dé confianza de que nuestras medidas están comenzando a funcionar", explica Schnabel en una entrevista que se ha difundido esta tarde en la web del BCE.

"Las tasas de interés deben establecerse reunión en reunión. Me siento cómoda con la opinión de que se necesitan más subidas de tipos. Y más allá de eso, no voy a hacer más predicciones"

Por otro lado, el BCE también está viendo los primeros signos de transmisión de las subidas de tipos de interés. "Ya antes de las turbulencias bancarias, se produjo una ralentización del crecimiento de los préstamos. Las recientes turbulencias financieras han generado una mayor incertidumbre y es probable que provoquen un mayor endurecimiento de las condiciones de financiación", explicó Schnabel.

Aunque la dependencia de los datos implica que los 50 puntos básicos no están descartados, Schnabel destacó que el tamaño de los aumentos de tasas dependerá de los datos entrantes. "Está claro que se necesitan más aumentos de tasas, pero el tamaño de los aumentos de tasas dependerá de los datos entrantes", concluyó.

Por tanto, el BCE no descarta una subida de 50 puntos básicos en la reunión de mayo, pero la decisión dependerá estrictamente de los datos entrantes. La inflación subyacente sigue sorprendiendo al alza y el BCE está viendo los primeros signos de transmisión de las subidas de tipos de interés, lo que debe tenerse en cuenta al evaluar la transmisión de las medidas que ya se han tomado.

"Hasta ahora, la inflación subyacente ha seguido subiendo. Hay mucha incertidumbre, y es por eso que realmente necesitamos mirar los datos entrantes. Creo que es bastante probable que la inflación subyacente alcance su punto máximo en los próximos meses, pero no está claro que eso vaya a suceder muy pronto", dice.

El BCE subió los tipos de interés del 3% al 3,5% el pasado 16 de marzo, 50 puntos básicos de aumento que sembraron el terreno para una ralentización en el ritmo del banco central de cara a su reunión en mayo a solo 25 puntos básicos de aumento. Tras la crisis bancaria de marzo se llegaron a frenar las expectativas de nuevos aumentos por la inestabilidad financiera, pero la rápida resolución de los bancos centrales con medidas de liquidez han devuelto la confianza al mercado y el BCE vuelve a tener claro que moverá al alza el precio del dinero. Si los

No obstante, Schnabel no se atreve a pronosticar cuando dejará el BCE de mover los tipos de interés. "Las tasas de interés deben establecerse de reunión en reunión. Me siento cómoda con la opinión de que se necesitan más subidas de tipos. Y más allá de eso, no voy a hacer más predicciones (...) Somos dependientes de los datos, eso significa que también la tarifa del terminal dependerá de los datos entrantes. Si no puedo decirles lo que sucederá en la próxima reunión, ciertamente no puedo decirles dónde estará la tasa terminal", añade la economista alemana.