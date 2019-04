Beltrán de la Lastra: "El riesgo del Brexit nos ha dado una segunda oportunidad"

Beltrán de la Lastra, presidente y director de Inversiones de Bestinver, ha pasado revista al primer trimestre del año en un desayuno con periodistas en el que ha destacado la subida de las bolsas en este arranque de ejercicio, con la cartera internacional de la gestora disparándose por encima del 14% en poco más de tres meses. Además, ha señalado que "tratar de justificar las subidas de 2019 es un ejercicio tan estéril como tratar de justificar las caídas de 2018".

El Brexit ha sido, junto con los bancos, el foco de atención. El director de Inversiones de Bestinver ha incrementado exposición a Reino Unido ya que "el riesgo político alrededor del Brexit nos ha dado la segunda oportunidad en tres años. La primera fue justo después del referéndum al ver como compañías de Reino Unido se hundían un 20% en pocas sesiones sin ningún sentido. Ahora hemos optado por tomar posiciones en compañías cíclicas y uno de los casos es Netx, que está tirada por precio". Además, también han tomado posiciones en Kingfisher, con lo que la exposición a estas compañías se sitúa en el 4% del patrimonio.

El experto ha sido contundente al afirmar que "prepararse al riesgo político es una oportunidad para ganar dinero". No obstante, es importante asumir que la volatilidad ha llegado para quedarse y no es algo que sea negativo, ya que son movimientos bruscos de los precios tanto al alza como a la baja". Además, aún ha sido más rotundo al afirmar que "sin volatilidad no hay rentabilidad", por lo que evitarla no es bueno.

Beltrán de la Lastra ha aprovechado el primer trimestre del año para poner a trabajar la liquidez y las oportunidades, aunque pocas, han sido en áreas industriales. "La recuperación tan rápida de los mercados ha provocado que hayamos hecho pocos movimientos" y lo ilustra aún mejor al señalar que "hemos visto poca pólvora seca para disparar".

Los bancos ha sido el otro centro de atención. Bestinver ha tomado posiciones en Banco Sabadell gracias a que está especializado en pequeñas y medianas empresas. "Segmento que consideramos que es más rentable que el resto" y, aunque penalizado por diversos motivos (problemas con sistemas informáticos en Reino Unido, más provisiones y menor actividad de trading), "está tomando medidas para paliar esta situación, considerando incluso una posible ampliación de capital".

Los rumores acerca de una posible compra por parte de Bankia o BBVA confirman que "estamos en una segunda fase de la consolidación bancaria", algo que sería positivo ya que "el mercado español se beneficiaría de más consolidación", según señala Beltrán de la Lastra. Además, el candidato ideal podría ser Bankia ya que "se beneficiaría de más sinergias". De hecho, la inversión es atractiva para la gestora ya que, en caso de llevarse a cabo la posible ampliación, "incluso acudiríamos a la misma".

Banco Santander, la otra entidad en la que irrumpían en el trimestre anterior, cotiza a precios "atractivos" y tanto la inversión en la entidad cántabra como la alicantina se realizar sin "nunca asumir la normalización de tipos al invertir en bancos ya que no tenemos ningún control sobre ello".