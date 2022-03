Berkeley se dispara en la bolsa: sus acciones duplican el precio en cinco días

Berkeley Energía suma este jueves un nuevo fuerte repunte, continuando la tendencia de las anteriores cuatro sesiones desde las que logra duplicar su valor en bolsa. En concreto, el precio de las acciones de la minera han pasado de 0,1636 euros que registraba el 10 de marzo a superar hoy los 0,33 euros. Este martes logró su mayor subida desde diciembre de 2020 (+26,6%) y hoy supera el 15% tras lo que se sitúa en máximos desde el pasado mes de julio.

El grupo Berkeley Energía en un comunicado remitido a la CNMV a petición de la Bolsa de Australia (ASX) ha asegurado que no tiene conocimiento de ninguna información que pudiera explicar la reciente evolución de la negociación de sus acciones en el Mercado Continuo de la Bolsa de Madrid. "La compañía no tiene conocimiento de ninguna información no anunciada que, de conocerse, pudiera ser una explicación de la negociación reciente de los valores de la compañía", ha aclarado la multinacional.

En el comunicado, emitido antes de la apertura de este jueves, Berkeley constata el reciente aumento de la negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas, con un aumento en el precio superior al 70% desde el 10 de marzo de 2022 y más de 112 millones de acciones negociadas. El repunte de las acciones también se refleja en su cotización en la bolsa australiana, donde hoy rozó una subida del 20%.

La Bolsa de Australia ha requerido a la compañía que aclarase si tenía conocimiento de alguna información no publicada aún que pudiera explicar la subida del precio de sus acciones desde los 0,285 dólares australianos del cierre del pasado martes hasta los 0,430 dólares australianos del máximo intradiario en la sesión de ayer, así como el fuerte incremento del volumen de valores negociados de la empresa.

La compañía apunta en su respuesta al impacto que la invasión rusa de Ucrania y los elevados precios de la electricidad, particularmente en España, han provocado un renovado interés en la energía nuclear con la publicación de noticias en la prensa española y europea referentes a la posibilidad de ser una alternativa viable para disminuir la dependencia de Europa de Rusia. "Esto ha llevado a un fortalecimiento significativo del precio al contado del uranio, que actualmente se sitúa en 55 dólares estadounidenses por libra y representa un aumento anual hasta la fecha de más del 30%", ha explicado la empresa.