Bertín invierte en la 'nueva' Miami tras el aterrizaje de American Prime en España

Bertín Osborne tiene nuevas inversiones inmobiliarias y las ha realizado al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, país en el que vivió durante más de una década. El famoso cantante de rancheras ha sido la apuesta de publicidad de American Prime para aterrizar en nuestro país y el presentador de programas de televisión ha decidido que no quería cobrar dicha colaboración en dinero sino en terrenos de la firma americana ya que "estas parcelas solo pueden subir de dinero".

Este jueves se producía el evento con periodistas en el que Bertín Osborne presentaba American Prime, compañía de inversiones inmobiliarias con casi 50 años de actividad, sede en Miami y que se centra en el desarrollo y venta de parcelas en Estados Unidos. De hecho, la firma actualmente cuenta con tres proyectos en Florida: Gasparilla, Ocala y Saratosa. Este primero ha sido el que publicita el español y que es la 'nueva Miami', según ha señalado en la presentación.

Bertín Osborne realizaba esta unión con American Prime hace alrededor de un año y, por tanto, conoce de primera mano dichas inversiones, en las que también participa. El presentador señala que "la primera vez que conocí la zona de Gasparilla fue a través de un avión privado con la compañía y fue una preciosidad". Acostumbrado a visitar Miami, ciudad en la que ha vivido, ha afirmado que "Gasparilla es lo que fue Miami hace 35 años. En cuestión de cinco o seis años irá para arriba y Miami actualmente se ha estancado". De hecho, ha sido rotundo al afirmar que es un sitio espectacular "y eso os lo garantizo yo".

Mira también Bertín Osborne publicita invertir en suelo de EEUU... tras poner en venta su chalet

La compañía americana busca atraer inversores españoles para sus distintos proyectos y aterriza en España "como puerta para el resto de Europa", tal y como ha confirmado Margarita Galiana, CEO de American Prime a La Información. No obstante, la responsable de la firma ha señalado que si que existe interés por parte de inversores europeos pero ahora quieren dar un salto más y darse a conocer mucho más en España y Europa.

Las opciones de comprar los terrenos de American Prime suponen una gran inversión "para diversificar capital", tal y como señala Margarita Galiana. La compra de estos activos inmobiliarios tiene los mismos derechos por ley que si fuesen realizadas por un americano y son accesibles para un gran número de personas al comprar una parcela o 'lote', como se denomina allí, al hacerse con terrenos de unos 700 metros cuadrados por unos 32.000 euros al cambio. Superficie en la que se podría edificar una casa de alrededor de 220 metros cuadrados.

La firma estadounidense también podría ganar peso en España y no solo buscar atraer inversores españoles para sus terrenos en Estados Unidos sino hacer todo lo contrario. Es decir, buscar poner en contacto a inversores estadounidenses y de Latinoamérica para comprar activos inmobiliarios en Madrid o la Costa del Sol. No obstante, dicha idea se encuentra en fase de estudio y, por tanto, todavía no hay detalles, según la consejera delegada de American Prime.

American Prime busca expandir su modelo de negocio. La compañía inmobiliaria ha vendido un total de 11 proyectos en distintas regiones de Estados Unidos y ya cuenta con alrededor de 10.900 clientes de todas partes del mundo que son propietarios de un "pedazo de tierra norteamericana", por lo que podrán decir !Esta tierra es mía!, uno de los esloganes de la compañía.